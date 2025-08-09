Siêu Cúp Quốc gia: TX.Nam Định - CA. Hà Nội 2-3: TX. Nam Định thua Siêu cúp ngay tại Thiên Trường 09/08/2025 20:54

(PLO)-TX. Nam Định nỗ lực và có vẻ lấn lướt nhưng rượt đuổi bở hơi tai và mất Siêu cúp ngay tại Thiên Trường.

Chủ sân Thiên Trường- TX. Nam Định, nhà vô địch V-League đã thất thủ với tỉ số 2-3 trong trận Siêu Cúp quốc gia trước CA. Hà Nội.

Một trận đấu có chất lượng chuyên môn trung bình nhưng giàu kịch tính. Chất lượng chuyên môn chỉ vào mức trung bình bởi đầu mùa giải được khai diễn bằng trận Siêu cúp khiến hầu như hai đội chưa bóng máy, chất lượng và kỹ thuật của từng cầu thủ cũng như mảng miếng còn có vẻ rời rạc. Tuy nhiên sự quyết tâm giành Siêu cúp của hai đội là có thừa và rất nhiều thời điểm trên sân...nóng và trọng tài Mai Xuân Hùng đã phải làm việc rất vất vả.

Trận Siêu cúp Quốc gia giữa TX. Nam Định và CA.Hà Nội thừa kịch tính. Ảnh: CTP

Nhìn chung ngôi vô địch, Siêu cúp đầu mùa dành cho CA. Hà Nội là đúng những gì diễn tiến trên sân, nhiều thời điểm chủ sân Thiên Trường, TX. Nam Định cầm bóng tạo cơ hội rõ ràng hơn.

CA. Hà Nội chơi sân khách, thế trận có thể thuộc về chủ nhà, mà chủ nhà rất mạnh thì cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên HLV Mano Polking đã hoàn thành xuất sắc việc thực thi ý đồ của mình, tận dụng cơ hội rất tốt. Đồng thời đội khách đã đưa TX. Nam Định vào thế liên tục rượt đuổi tỉ số qua kết quả 3-2 nghiêng về đội khách.

Alan Sebastiao mở điểm 1-0 trước cho CA. Hà Nội ở phút 38 từ pha phản công, Alan đối mặt Nguyên Mạnh và ăn bàn.

Đó cũng là tỉ số tạm thời hiệp 1. Sang hiệp 2, TX. Nam Định san bằng 1-1 cho công Kyle Hidlin.

Trận đấu kéo về những phút cuối trận,cứ tưởng chừng hai nhà cầm quân Mano Polking và Vũ Hồng Việt lên danh sách đá lưu nhưng cuối cùng có ba bàn thắng nữa được ghi trong 10 phút bù giờ.

Phút 93, Leo Artur lại giúp CA. Hà Nội phá vỡ thế quân bình để dẫn 2-1. Rồi phút 98, Đình Bắc cắt đứt nỗ lực san bằng của chủ nhà nhờ pha dứt điểm trực diện cầu môn ngoài vùng cấm nâng tỉ số lên 3-1. Phút cuối cùng của hiệp 2 bù giờ 10 phút thì Gomes phạm lỗi trong vùng cấm với cầu thủ TX. Nam Định dẫn đến quả phạt 11m. Trên chấm 11m, Kyle Hidlin hoàn thành cú đúp nhưng cũng không giúp chiếc Siêu cúp thuộc về tay chủ nhà.

TX. Nam Định mất danh hiệu đầu mùa vào tay CA.Hà Nội.

Cả hai đại diện đá Siêu cúp này mùa 2025-2026 sẽ đá bốn giải gồm hai giải trong nước và AFC Champions League 2 cũng như Shopee Cup.