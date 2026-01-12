U-23 Việt Nam lấy 3 điểm hay 1 điểm trước Saudi Arabia? 12/01/2026 17:39

(PLO)- Nếu từ hòa đến thắng chủ nhà Saudi Arabia, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ vào tứ kết với ngôi nhất bảng A và tránh đối thủ lớn Nhật Bản đã chắc chắn nhất bảng B.

U-23 Việt Nam cần không thua Saudi Arabia vào khuya 12-1 là thỏa mãn mục tiêu đi tiếp, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik làm thế nào để hoàn thành lại là chuyện khác. Bóng đá vốn không như toán học, khi các tuyển thủ trẻ Việt Nam vượt qua Jordan 2-0, đối thủ đã thắng Saudi Arabia 3-2 thì không đồng nghĩa vẫn tiếp tục thắng.

Nên nhớ cầu thủ trẻ Saudi Arabia được tập cùng, đá cùng nhau rất nhiều năm ở giải đấu chất lượng hàng đầu châu Á, với nhiều nhân vật có "số má" trong làng bóng thế giới. Cái thua Jordan với họ như một tai nạn.

Ở giải quốc nội, cầu thủ trẻ Saudi Arabia có nhiều cách được học hỏi trực tiếp từ những ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới đang khoác áo nhiều CLB lớn.

Rakan Al Ghamdi ghi 2 bàn cho U-23 Saudi Arabia và khuya nay sẽ gặp nhiều thử thách trước hàng phòng ngự U-23 Việt Nam. Ảnh:AFC.

Cụ thể, trong đội hình U-23 Saudi Arabia có đến 3 cầu thủ thuộc biên chế CLB Al Nassr, nơi Ronaldo, Joao Felix, Sadio Mane đầu quân. Chưa kể gần 3 năm qua, từ khi những ngôi sao thế giới có Kante, Benzema, Nunez... đổ bộ từ châu Âu sang đã làm cho cầu thủ trẻ trong nước trưởng thành hơn.

Hiện tại, chỉ mỗi tay săn bàn Rakan Al Ghamdi của U-23 Saudi Arabia đã có giá trị chuyển nhượng lên đến vài triệu USD. Rakan đá 2 trận ghi 2 bàn và trở thành niềm hy vọng lớn của Saudi Arabia trong cuộc chạm trán Việt Nam lúc 23 giờ 30 ngày 12-1.

Ở phía bên kia, Đình Bắc, Khuất Văn Khang,... hay bất kỳ ngôi sao nào của Việt Nam đều không thể so sánh giá trị chuyển nhượng với bất kỳ cầu thủ Saudi Arabia, nhưng trên sân không thể nói trước điều gì.

Sức mạnh của Việt Nam đến từ tinh thần đoàn kết tập thể. Ảnh: AFC.

Nhớ tay săn bàn 20 tuổi Odeh Al Fakhoury của Jordan rùm beng trên cõi mạng và cả trang web của AFC với nhiều cột mốc lịch sử. Chẳng hạn, Al Fakhoury vừa khoác áo đội tuyển quốc gia Jordan đá Arabia World Cup 2025 có ngôi á quân khi chỉ thua Morocco 1-2; Hay cầu thủ trẻ nhất đá giải chuyên nghiệp Jordan năm 17 tuổi, ghi 4 bàn trong 3 trận vòng loại,... Thế nhưng khi chạm trán với hàng phòng ngự Việt Nam thì chẳng thấy bóng dáng Al Fakhoury đâu cả.

Sức mạnh của U-23 Việt Nam nằm ở lối chơi tập thể. Và đó còn là sự bất ngờ, đột biến qua cách vận hành và thay người của HLV Kim Sang-sik.

Nhiều chuyên gia nhận định trận đấu giữa chủ nhà Saudi Arabia và Việt Nam kết thúc vào rạng sáng 13-1, đội khách sẽ có điểm để giành ngôi đầu bảng vào tứ kết U-23 châu Á.