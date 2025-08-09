Tuyển nữ Thái Lan muốn thắng cả chủ nhà Việt Nam để nhất bảng 09/08/2025 16:15

(PLO)- Đội tuyển nữ Thái Lan bước vào trận đấu thứ hai tại bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 trên sân Lạch Tray ngày 9-8 đối đầu với Campuchia nhưng sẽ tập trung tối đa cho trận quyết đấu chủ nhà Việt Nam 3 ngày sau đó.

Tinh thần tuyển nữ Thái Lan đang rất hưng phấn sau chiến thắng mở màn Indonesia 7-0 và mục tiêu lọt vào bán kết của họ không mấy khó khăn bởi cơ hội thắng trận thứ hai gặp Campuchia là trong tầm tay. Tuy nhiên, các nhà vô địch Đông Nam Á nhiều nhất với 4 lần không hề chủ quan.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Nhật Bản Futoshi Ikeda, tuyển nữ Thái Lan được rèn luyện cả mảng tấn công lẫn phòng ngự, đặc biệt chú trọng vào các tình huống cố định. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến thuật quan trọng để Thái Lan có thể áp đặt lối chơi trước Campuchia, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Tiền vệ Pitchayatida Manowang, trụ cột của CLB Bangkok, thể hiện sự quyết tâm cao độ. Cô cho biết sau ngày nghỉ hồi phục thể lực, toàn đội đã đạt trạng thái sung mãn nhất. Bản thân cô hài lòng với cách đội đã chơi trong trận gặp Indonesia, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt ở khâu duy trì áp lực và tận dụng triệt để cơ hội.

Các cô gái Thái Lan rèn luyện chăm chỉ cho mục tiêu nâng cao thành tích vô địch Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Pitchayatida nhấn mạnh, tuyển nữ Thái Lan không được phép chủ quan và mục tiêu của họ chính là toàn thắng cả ba trận vòng bảng để giành vé vào bán kết. Cô cũng gửi lời kêu gọi người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ và cổ vũ hết mình, coi đây là nguồn động lực lớn lao cho đội tuyển.

Trong khi đó, HLV Futoshi Ikeda tỏ ra hài lòng với màn ra quân ấn tượng, khi các học trò ghi 7 bàn và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật cũng nhắc nhở rằng giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, dẫn đến việc thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài hoặc bận cùng CLB chơi tại AFC Women’s Champions League. Dẫu vậy, ông coi đây là thời cơ quý báu để các gương mặt trẻ thể hiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tạo chiều sâu lực lượng cho tương lai.

Theo phân tích của giới chuyên môn, tuyển nữ Thái Lan được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng A, nơi có sự góp mặt của chủ nhà Việt Nam, Indonesia và Campuchia. Trận gặp Việt Nam được coi là thử thách lớn nhất ở vòng bảng, quyết định trực tiếp đến vị trí xếp hạng và khả năng chạm trán đối thủ nhẹ ký hơn ở bán kết. HLV Ikeda cũng không giấu diếm ý định dồn sức cho trận đấu này, nhưng ông khẳng định trước mắt toàn đội cần vượt qua Campuchia để giữ đà tâm lý và đảm bảo quyền tự quyết.

Sau cơn mưa gôn vào lưới Indonesia, tuyển nữ Thái Lan sẽ không khó đánh bại Campuchia. Ảnh: CCT.

Điểm mạnh của tuyển nữ Thái Lan hiện tại nằm ở sự sung sức của lứa cầu thủ trẻ đầy khát khao. Chiến thắng trước Indonesia đã cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng của họ, với nhiều cầu thủ cùng nhau lập công, chứ không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Đây là yếu tố giúp HLV Ikeda có thêm phương án chiến thuật linh hoạt, đồng thời gây khó khăn cho các đối thủ trong việc bắt bài.

Campuchia có nhiều sự tiến bộ trong những năm gần đây nhưng không được đánh giá cao bằng Thái Lan. Họ có lối chơi kỷ luật và thể lực sung mãn, điều có thể gây một chút khó chịu cho đối phương nếu tuyển nữ Thái Lan nhập cuộc chủ quan. Chính vì thế, việc HLV Ikeda dành thời gian rèn kỹ những tình huống cố định và phối hợp nhóm được xem là quyết định hợp lý, nhằm phá vỡ hàng thủ số đông của đối thủ.

Với tinh thần quyết tâm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ đang lên, đội tuyển nữ Thái Lan muốn có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng A. Một kết quả thuận lợi trước Campuchia giúp họ tạo bước đệm hoàn hảo cho cuộc đối đầu với chủ nhà Việt Nam vào ngày 12-8.