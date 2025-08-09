Lương của tân binh Sesko ở MU cao hơn Mbeumo nhưng thấp hơn Cunha 09/08/2025 15:01

(PLO)- Tân binh Sesko người Slovenia của Manchester United đang trở thành tâm điểm chú ý bởi tiềm năng trên sân cỏ lẫn mức thu nhập của anh tại Old Trafford.

Theo tiết lộ của nhà báo Rock Viskovic đồng hương Slovenia, tiền đạo 21 tuổi Benjamin Sesco sẽ nhận mức lương khởi điểm 160.000 bảng Anh mỗi tuần, kèm điều khoản tăng thêm 25% nếu anh góp công giúp Quỷ đỏ giành vé dự UEFA Champions League. Đây là một chi tiết thú vị, bởi nó cho thấy Man United đặt kỳ vọng lớn vào tân binh Sesko về mặt chuyên môn, và còn muốn khuyến khích anh bằng các mục tiêu cụ thể, gắn liền thành tích của đội bóng với túi tiền của cầu thủ.

Với con số 160.000 bảng mỗi tuần, Sesko hiện đứng thứ tám trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Man United. Ở nhóm các tân binh mùa này, anh chỉ xếp sau Matheus Cunha, người đang hưởng 180.000 bảng mỗi tuần. Phía sau Sesko là Brian Mbeumo với 150.000 bảng và Diego Leon, tân binh trẻ chỉ nhận 10.000 bảng mỗi tuần.

Nếu nhìn vào tổng thể, khoảng cách giữa các mức lương trong phòng thay đồ Old Trafford là khá rõ rệt, phản ánh sự phân cấp cả về vai trò lẫn đẳng cấp cầu thủ. Ở nhóm đầu, Casemiro vẫn giữ vị trí số một về thu nhập, nhận tới 350.000 bảng mỗi tuần. Bruno Fernandes bám sát với 300.000 bảng, còn Mason Mount và Jadon Sancho cùng chia sẻ mức 250.000 bảng. Matthijs de Ligt, bản hợp đồng bom tấn ở hàng thủ, nhận 195.000 bảng, nhỉnh hơn một chút so với trung vệ Harry Maguire ở mức 190.000 bảng. Matheus Cunha với 180.000 bảng đứng ngay phía trước Sesko trong danh sách này.

Tân binh Sesko có mức lương cao trong tốp 8 của CLB Manchester United. Ảnh: EPA.

Điểm đáng chú ý là khi so với mức lương của các ngôi sao giàu kinh nghiệm như Casemiro hay đội trưởng Bruno Fernandes, khoản thu nhập của tân binh Sesko tuy khiêm tốn hơn nhiều nhưng vẫn đủ cho anh nằm trong nhóm có đãi ngộ tốt nhất. Điều này phản ánh sự tin tưởng của ban lãnh đạo và HLV Ruben Amorim dành cho cầu thủ trẻ người Slovenia, người được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn mới trong sơ đồ tấn công của Quỷ đỏ. Sesko sở hữu thể hình lý tưởng, kỹ thuật khá toàn diện và khả năng dứt điểm sắc bén, từng gây ấn tượng mạnh ở RB Leipzig trước khi chuyển đến Manchester.

Mức lương khởi điểm của Sesko cũng tạo ra sự so sánh thú vị với các đồng đội. Anh nhận nhiều hơn Brian Mbeumo 10.000 bảng, nhưng lại kém Cunha 20.000 bảng. Với cầu thủ trẻ mới bước sang tuổi 21, đây là một mức thu nhập vừa đủ lớn để thể hiện vị thế, vừa đủ áp lực để buộc anh phải chứng minh giá trị.

Hơn nữa, điều khoản thưởng thêm 25% nếu đội giành vé Champions League không chỉ là phần thưởng tài chính mà còn là thông điệp: Sesko được mang về nhằm giúp Man United trở lại đỉnh cao, chứ không chỉ làm phương án xoay tua.

Ngôi sao người Slovenia sẽ phải cạnh tranh gay gắt để tìm chỗ đứng ở MU. Ảnh: EPA.

Truyền thông Anh cho rằng Man United có một bước đi khôn ngoan khi áp dụng cơ chế lương thưởng theo thành tích cho tân binh Sesko, thay vì lập tức trao cho anh mức lương quá cao dễ gây chênh lệch và mâu thuẫn nội bộ. Điều này cũng phù hợp với chiến lược quản lý quỹ lương mà đội bóng đang cố gắng cân bằng, nhất là sau những mùa giải chi tiêu mạnh tay nhưng chưa đạt được thành công mong muốn.

Môi trường Premier League luôn cạnh tranh khốc liệt, vì thế Sesko sẽ phải nhanh chóng hòa nhập để đáp ứng kỳ vọng. Hàng công Man United mùa trước không đạt hiệu suất ghi bàn ổn định, và việc bổ sung một tiền đạo trẻ khỏe, có khả năng chơi bóng trực diện như tân binh Sesko được xem là mảnh ghép quan trọng. Sự hiện diện của anh có thể giúp giảm áp lực cho những tiền đạo khác, đồng thời tạo thêm lựa chọn chiến thuật cho HLV Amorim.

Mùa giải mới là phép thử cho tài năng, sự hòa nhập và bản lĩnh của tân binh Sesko. 160.000 bảng mỗi tuần và cơ hội tăng thêm nếu đội bóng thành công là phần thưởng xứng đáng, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng mọi thứ ở Old Trafford đều phải được chứng minh bằng kết quả trên sân. Nếu Sesko tỏa sáng, mức lương của anh sẽ chỉ là con số khởi đầu cho một hành trình đầy mơ ước tại Manchester United.