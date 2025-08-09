Bê bối tại Barcelona: UEFA trừng phạt ngôi sao Yamal và Lewandowski 09/08/2025 11:40

(PLO)- Vụ việc gây xôn xao làng bóng đá châu Âu vừa nổ ra tại Barcelona khi cả hai ngôi sao Yamal và Lewandowski bị UEFA phạt vì không tuân thủ quy trình kiểm tra doping sau trận bán kết Champions League gặp Inter Milan.

Theo nguồn tin từ báo AS và Marca, sau khi trận đấu tại San Siro kết thúc vào ngày 6-5, ngôi sao Yamal và Lewandowski đã không có mặt ngay tại phòng kiểm tra doping theo đúng yêu cầu của các nhân viên giám sát. Quy định chống doping của UEFA, cụ thể là Điều 21.8 và 21.10 (a), yêu cầu cầu thủ được chỉ định phải có mặt ngay lập tức để tiến hành xét nghiệm.

Việc trì hoãn, dù không dẫn tới hậu quả trực tiếp về kết quả kiểm tra, vẫn bị coi là vi phạm và bị xử phạt. Cả hai ngôi sao của Barca đều bị phạt 5.000 euro, một khoản tiền không lớn so với thu nhập của họ, nhưng lại là lời nhắc nhở nghiêm khắc về tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp.

Nếu như hai ngôi sao Yamal và Lewandowski chỉ phải nộp phạt tiền thì ban huấn luyện Barca lại chịu tổn thất lớn hơn nhiều. Hansi Flick bị phạt 20.000 euro và bị treo quyền chỉ đạo một trận tại Champions League mùa tới. Trợ lý Marcus Sorg cũng nhận án phạt y hệt. Cả hai bị quy kết vi phạm nguyên tắc ứng xử chung (Điều 11.1) và quy tắc cơ bản về hành xử đúng mực (Điều 11.2.b) của UEFA. Điều này đồng nghĩa Barcelona sẽ không có HLV trưởng và trợ lý thân cận trên băng ghế chỉ đạo ở trận mở màn cúp châu Âu mùa giải mới.

HLV Hansi Flick cùng một cộng sự vừa bị UEFA truất quyền chỉ đạo 1 trận. Ảnh: EPA.

Nguyên nhân sâu xa của án phạt đối với HLV Flick bắt nguồn từ những phút cuối trận đấu với Inter Milan. Khi Barca bị loại sau thất bại 3-4 đầy kịch tính, Hansi Flick đã bị trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak truất quyền chỉ đạo vì phản ứng mạnh mẽ từ khu vực kỹ thuật. Sau trận, chiến lược gia người Đức tiếp tục thể hiện sự bức xúc trong buổi họp báo khi cho rằng các quyết định 50/50 đều nghiêng về phía đội chủ nhà. Phát biểu này bị UEFA đánh giá là thiếu kiềm chế và làm ảnh hưởng tới hình ảnh của giải đấu.

Không chỉ dừng lại ở án phạt cho cầu thủ và HLV, Barcelona còn bị phạt tổng cộng 7.750 euro vì hành vi không đúng mực của một bộ phận cổ động viên. Trong trận đấu tại San Siro, nhiều vật thể đã bị ném xuống sân và pháo sáng được đốt trên khán đài, gây gián đoạn và tiềm ẩn nguy hiểm cho cầu thủ lẫn khán giả. Đây không phải lần đầu tiên đội bóng xứ Catalonia bị phạt vì vấn đề khán giả, và UEFA đang ngày càng siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm đảm bảo an toàn sân cỏ.

Sự cố lần này diễn ra trong bối cảnh Barcelona vừa trải qua một mùa giải đầy biến động. Việc bị loại ở bán kết Champions League khiến tham vọng tìm lại ánh hào quang ở đấu trường châu lục tiếp tục bị trì hoãn. Giờ đây, đội bóng còn phải đối diện với thách thức tinh thần khi mở màn mùa giải mới mà thiếu vắng bộ đôi HLV – trợ lý trên băng ghế chỉ đạo.

Hai ngôi sao Yamal và Lewandowski không tuân thủ luật chơi khiến bị phạt. Ảnh: EPA.

Truyền thông Tây Ban Nha nhận định, dù án phạt đối với hai ngôi sao Yamal và Lewandowski mang tính chất nhắc nhở, nhưng về lâu dài nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của hai ngôi sao này. UEFA luôn coi việc tuân thủ quy trình doping là nguyên tắc bất di bất dịch, bởi bất kỳ hành vi chậm trễ hoặc cản trở nào cũng có thể làm giảm tính minh bạch và công bằng của giải đấu.

Câu chuyện cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Đối với một CLB giàu truyền thống như Barcelona, việc để xảy ra nhiều vi phạm trong cùng một trận đấu là điều khó chấp nhận. Hansi Flick và học trò sẽ cần rút ra bài học sâu sắc, bởi ở đấu trường châu Âu, mọi hành vi trên và ngoài sân đều được giám sát chặt chẽ, và chỉ một phút nóng nảy hay lơ là cũng có thể trả giá đắt.

Nếu Barca không nhanh chóng chấn chỉnh, những “vết gợn” kiểu này có thể trở thành đề tài công kích từ giới truyền thông và đối thủ, đặc biệt trong bối cảnh CLB đang trong quá trình tái thiết. Mùa giải mới sẽ khởi đầu mà không có Flick trên đường piste ở Champions League, và áp lực thành tích chắc chắn sẽ đè nặng lên vai các cầu thủ.