Chùm ảnh khám phá đại bản doanh mới của MU 09/08/2025 11:16

(PLO)-Đại bản doanh mới của MU trị giá 50 triệu bảng vừa được đưa vào sử dụng trước mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-26.

Sir cắt băng khánh thành Đại bản doanh mới của MU. Ảnh: MU

Chỉ một tuần trước khi mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh, MU đã mở cửa tòa nhà đội một nam trị giá 50 triệu bảng, sau khi cải tạo tại Khu huấn luyện Carrington.

Đại bản doanh mới của MU, trị giá 50 triệu bảng được tân trang bao gồm nhiều tiện ích hiện đại như bồn tiểu thông minh đo mức độ hydrat hóa của cầu thủ, bể nổi khô, máy chạy bộ dưới nước, sân padel, mô phỏng đua xe Công thức 1, thậm chí trang bị cả tiệm cắt tóc.

Công trình được thiết kế lại với sự đóng góp ý tưởng từ các cầu thủ và ban huấn luyện, lấy cảm hứng từ đội NFL Los Angeles Rams và trung tâm huấn luyện của đội tuyển Anh tại St. George’s Park, cùng những nguồn khác. Cơ sở huấn luyện hiện đại này được khai trương ngay khi HLV Ruben Amorim và các học trò trở về sau chuyến du đấu tiền mùa giải tại Mỹ.

Quang ảnh bên ngoài.

“Xin dành mọi lời khen cho Sir Jim (Ratcliffe, đồng chủ sở hữu CLB) và đội ngũ của ông ấy, tôi nghĩ họ đã làm một công việc tuyệt vời”, hậu vệ Diogo Dalot chia sẻ về đại bản doanh mới của MU.

Sir Ratcliffe đã cắt băng khánh thành trung tâm hôm 8-8 trước sự chứng kiến của các cầu thủ, HLV Amorim, Giám đốc điều hành Omar Berrada, cựu HLV Alex Ferguson và nhiều khách mời khác.

Dự án tân trang đại bản doanh mới của MU kéo dài một năm, được dẫn dắt bởi kiến trúc sư người Manchester - Norman Foster và công ty Foster + Partners, được tài trợ một phần từ khoản đầu tư 300 triệu bảng vào CLB của Ratcliffe hồi năm 2024.

“Sau khi đánh giá cơ sở vật chất, chúng tôi đã nhanh chóng quyết định đầu tư mạnh tay để tạo ra một môi trường làm việc và thi đấu đẳng cấp thế giới cho nhân viên và cầu thủ, phản ánh tham vọng và tầm nhìn của Manchester United”, Sir Ratcliffe nhấn mạnh.

Người đứng đầu dự án cải tạo Carrington - Collette Roche tiết lộ, Sir Ratcliffe tham gia sâu vào mọi khâu, từ số lượng cửa sổ cho tới chất liệu nội thất.

“Chúng tôi đã tham khảo kỹ từ các mô hình tại Mỹ và Anh, tôi tự hào vì bước đi này đã đưa chúng tôi vượt lên trước đối thủ. Đây không chỉ là một sân tập. Nó sẽ là trái tim của CLB, nơi tập trung cả nhiều nhân viên từ Old Trafford. Giờ đây chúng tôi đã có một trung tâm thực sự xoay quanh bóng đá”, kiến trúc sư Roche chia sẻ trong buổi tham quan Đại bản doanh mới của MU cùng truyền thông.

Cơ sở được thiết kế ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhằm tạo môi trường tích cực, với đầy đủ mọi tiện ích cho cầu thủ và nhân viên.

Bên trong khu huấn luyện Carrington.

Khu y tế và hồi phục bao gồm máy chụp MRI, CT, máy quét DEXA (đo lượng mỡ, mật độ xương…), buồng ngủ, phòng mô phỏng nhiệt độ cao và độ cao để thích nghi với điều kiện khí hậu khác nhau, buồng oxy cao áp và buồng trị liệu lạnh.

Phòng ăn của cầu thủ có cửa sổ kính toàn cảnh, bàn bi-a và mô phỏng đua F1. Thực đơn hôm khai trương gồm cá hồi nướng, sushi và các loại bánh smoothie.

“Chúng tôi đã hỏi những cầu thủ trụ cột như Bruno (Fernandes), Harry (Maguire), Tom (Heaton), Diogo về nhu cầu của họ. Họ đã cho ra nhiều ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi hỏi cũng quan tâm việc khi nào họ cần tập trung thi đấu? Khi nào cần thư giãn? Dinh dưỡng tối ưu ra sao? Họ muốn ăn theo cách nào?,” Roche tiết lộ thêm.

Việc cải tạo tòa nhà đội nam nối tiếp dự án xây dựng cơ sở 10 triệu bảng cho đội nữ và học viện nam hồi năm ngoái.

Trong trận mở màn Ngoại hạng Anh ngày 17-8, MU sẽ chơi trên sân nhà tiếp Arsenal.