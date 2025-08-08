Phản ứng của Ronaldo sau lần thứ 2 không được đề cử Quả bóng vàng 08/08/2025 14:44

(PLO)- Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi anh tiếp tục vắng mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025 lần thứ 2 liên tiếp, tương tự Messi.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha sở hữu 5 Quả bóng vàng, cùng với Lionel Messi có đến 8 Quả bóng vàng, đều không có tên trong tốp 30 ứng viên năm nay, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp, cả hai huyền thoại cùng bị gạch tên khỏi cuộc đua danh giá này. Danh sách đề cử vừa công bố cho thấy sự thay đổi thế hệ rõ rệt, với những cái tên lão luyện như Ousmane Dembele (PSG) và sức trẻ Lamine Yamal (Barcelona) được đánh giá là ứng viên hàng đầu.

Trong khi đó, Ronaldo đã 40 tuổi vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với 33 pha lập công trên mọi đấu trường quốc nội và góp công lớn đưa tuyển Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Nations League, một thành tích được cho là đủ sức giúp anh “cải thiện” vị trí so với năm ngoái. Thế nhưng, kết quả vẫn không thay đổi: CR7 tiếp tục bị loại khỏi danh sách rút gọn.

Điểm đáng chú ý là không có bất kỳ cầu thủ nào đang thi đấu ngoài 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha) lọt vào danh sách, dù Viktor Gyokeres, tân binh của Arsenal, vẫn được ghi nhận vì phong độ ấn tượng tại Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha.

Dembele của PSG có nhiều cơ hội giành Quả bóng vàng năm nay. Ảnh: EPA.

Việc Ronaldo bị gạt tên không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn lại những năm gần đây. Năm 2021, anh từng tỏ ra không hài lòng khi Messi giành Quả bóng vàng thay vì mình. Năm ngoái, sau khi Rodri vượt qua Vinicius Junior để đoạt giải, CR7 thẳng thắn chê Quả bóng vàng nam “không còn uy tín”.

Lần này, thay vì những phát ngôn gay gắt, Ronaldo phản ứng một cách bình thản nhưng đầy ẩn ý. Chỉ vài giờ sau khi danh sách được công bố, anh đăng trên Instagram bức ảnh ăn mừng bàn thắng trong màu áo Al Nassr kèm thông điệp ngắn gọn: “Hãy tiếp tục cố gắng, vẫn còn nhiều việc phải làm”. Dòng chia sẻ như ngụ ý anh chưa hề nghĩ đến chuyện dừng lại, dù ánh hào quang của Quả bóng vàng có thể đã ở phía sau.

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 lần thứ 69 do tạp chí France Football tổ chức sẽ diễn ra tại Nhà hát Chatelet, Paris, vào ngày 22-9. Ngoài giải thưởng dành cho nam cầu thủ xuất sắc nhất, buổi lễ còn tôn vinh các hạng mục khác như Quả bóng vàng nữ, Cúp Kopa (cầu thủ trẻ), Cúp Yashin (thủ môn), và Cúp Gerd Muller (tiền đạo xuất sắc).

Ronaldo từng có đến 5 Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Một điểm khác biệt của giải từ năm ngoái là việc xét thành tích theo mùa giải thay vì theo năm dương lịch. Điều này khiến một số cầu thủ, dù có phong độ tốt trong nửa cuối năm, vẫn khó lọt vào danh sách nếu khởi đầu mùa không ấn tượng.

Bên cạnh Ronaldo và Messi, một trường hợp gây tranh cãi mạnh mẽ là Bruno Fernandes. Tiền vệ đội trưởng của Manchester United có mùa giải cá nhân xuất sắc, là điểm sáng hiếm hoi trong một tập thể gặp nhiều khó khăn, đồng thời góp công lớn giúp Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Dẫu vậy, anh vẫn không có tên trong danh sách 30 người, trong khi Jude Bellingham lại được góp mặt.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình. Tài khoản @TouchlineX đặt câu hỏi: “Liệu Bruno Fernandes có nên được đề cử thay cho Jude Bellingham không?” Một cổ động viên khẳng định: “Thành thật mà nói, tôi sẽ không bao giờ đánh giá cao Quả bóng vàng nữa nếu Bruno không lọt ít nhất vào tốp 10”.

Bruno Fernandes không có tên trong danh sách 30 ứng viên cuối cùng. Ảnh: EPA.

Người khác thì bình luận: “Bằng cách nào đó, Jude Bellingham được chọn, nhưng Bruno thì không. Xét về mùa giải cá nhân, Bruno tốt hơn và còn có chức vô địch Nations League”. Nhiều ý kiến khác đồng tình Bruno Fernandes xứng đáng góp mặt hơn nhiều ứng viên hiện tại. Và cho dù tranh cãi vẫn nổ ra, Quả bóng vàng vẫn là đỉnh cao danh giá mà mọi cầu thủ mơ ước. Với Ronaldo, việc không được đề cử có lẽ chỉ càng thôi thúc anh chứng minh giá trị của mình ở mùa giải mới.

Ở tuổi 40, vẫn duy trì đẳng cấp ghi bàn và khát vọng chiến đấu, Ronaldo vừa lập thêm một hat trick trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước đội chủ nhà Rio Ave ở trận giao hữu tại Bồ Đào Nha vào sáng 8-8. Người yêu bóng đá tin tưởng với bản lĩnh và sự kiên trì đã làm nên thương hiệu, Ronaldo sẽ lại khiến cả thế giới phải nhắc tên mình trong cuộc đua Quả bóng vàng ở những mùa sau.