Bật mí bản rút gọn danh sách Quả bóng vàng 08/08/2025 11:11

(PLO)- Ousmane Dembele nổi lên như ứng viên sáng giá nhất trong danh sách rút gọn 30 cho Quả bóng vàng năm nay, nhưng điều khiến báo chí bàn tán là sự áp đảo của Paris Saint-Germain.

Sau một mùa giải kỳ vĩ với cú ăn ba, PSG góp 9 gương mặt, cho thấy sức mạnh tập thể và tầm ảnh hưởng của CLB. Trong đó, tiền đạo Dembele với 35 bàn và 16 kiến tạo trên mọi đấu trường, được nhiều người dự đoán sẽ đoạt giải thưởng lớn cá nhân Quả bóng vàng.

Desire Doue là điểm nhấn khác: cầu thủ 20 tuổi được đề cử ở Kopa Trophy (Cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất) khi có cú đúp trong trận chung kết Champions League giúp đội nhà PSG thắng Inter 5-0, những khoảnh khắc khó quên giúp anh lọt vào mắt bầu chọn. Lamine Yamal của Barcelona cũng được nhắc tới như ứng viên có thể giành cả Quả bóng vàng lẫn Kopa nhờ vai trò then chốt ở hành trình giành cú ăn ba nội địa của Barca.

Ngoài PSG và Barca, danh sách năm nay có nhiều trường hợp thú vị. Scott McTominay là ví dụ cho sự hồi sinh khi anh rời Manchester United để gia nhập Napoli mùa hè 2024. Ngôi sao người Scotland bùng nổ ở Serie A và được vinh danh là Cầu thủ giá trị nhất giải, đóng góp 13 bàn, trong đó gồm có pha lập công quyết định cho chức vô địch. McTominay là một điển hình ở môi trường mới giúp tái sinh sự nghiệp.

Dembele là ứng viên nặng ký bậc nhất cho danh hiệu lớn cá nhân. Ảnh: EPA.

Viktor Gyokeres, tân binh Arsenal, cũng đáng chú ý. Trước khi tới Premier League, anh là sát thủ ở Sporting CP, ghi 54 bàn trong 52 trận và góp công giúp đội Lisbon đoạt cú đúp. Việc một chân sút từ giải Bồ Đào Nha lọt vào tốp 30 đề cử Quả bóng vàng cho thấy thành tích quốc nội vẫn có tiếng nói trên sân khấu lớn.

Danh sách ứng viên còn bao gồm nhiều cái tên nặng ký như Jude Bellingham, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Mohamed Salah hay Vinicius Junior, những cá nhân ghi dấu ấn xuyên suốt mùa. Đồng thời các đề cử còn có nhiều cầu thủ trẻ và những người từng là huyền thoại, tạo nên bức tranh đa dạng về phong cách: từ tiền đạo săn bàn, tiền vệ sáng tạo đến thủ lĩnh phòng ngự và hậu vệ cánh tấn công.

Câu hỏi lớn năm nay là tiêu chí chọn Quả bóng vàng: trao cho cá nhân xuất sắc bất chấp tập thể, hay cho người nổi bật trong đội bóng thống trị? Sự áp đảo của PSG khiến nhiều người nghĩ cuộc chơi có thể nghiêng về một cầu thủ của đội vô địch châu Âu, nhưng lịch sử cũng đã từng chứng kiến chiến thắng cá nhân thuộc về ngôi sao ở đội không đoạt cú lớn.

Yamal cũng có khả năng giành cú đúp Quả bóng vàng và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Ảnh: EPA.

Việc nhiều cầu thủ trẻ được đề cử là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá. Kopa Trophy và danh sách Quả bóng vàng đang mở đường cho lớp kế cận tỏa sáng, trong khi những ngôi sao kỳ cựu vẫn giữ vị trí quan trọng.

Cần biết thêm danh hiệu Quả bóng vàng không hẳn dựa vào bàn thắng hay danh hiệu, nó còn phản ánh cảm nhận của giới chuyên môn và nhà báo. Những khoảnh khắc lớn, như bàn thắng ở chung kết, màn trình diễn quyết định hay ảnh hưởng tới lối chơi của cả đội,… thường được nhớ hơn con số thống kê. Vì vậy, ngoài hiệu suất của mỗi cầu thủ trong tập thể, câu chuyện cá nhân và khả năng trở thành hình mẫu cho người hâm mộ cũng có ảnh hưởng đến kết quả.