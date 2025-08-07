Tỉ phú Erick Thohir sẽ ra sao nếu các đội tuyển Indonesia thất bại toàn tập? 07/08/2025 14:23

(PLO)-Tỉ phú Erick Thohir rồi sẽ trả lời ra sao với công chúng về chiến dịch nhập tịch quá nhiều nhưng không hiệu quả?

Tỉ phú Erick Thohir cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từ khu VIP sân Bung Karno bước xuống sân để trao danh hiệu vô địch giải U-23 Đông Nam Á cho U-23 Việt Nam.

Gương mặt vị Chủ tịch LĐBĐ Indonesia- Erick Thohir cứ tránh cái nhìn và những trao đổi của người đồng nhiệm Việt Nam.

Tỉ phú Erick Thohir mà không làm nên chuyện thì thật khó ăn nói với fan Indonesia và cả giới cầu thủ Indonesia.

Tỉ phú Erick Thohir suy nghĩ ra sao về Vua phá lưới U-23 Đông Nam Á Jens Raven nhạt nhòa trước U-23 Việt Nam ở chung kết tại Bung Karno? Ảnh: Bola

Trong đội hình chủ nhà U-23 Indonesia thua U-23 Việt Nam 0-1 có đến 3 gương mặt nhập tịch chứ không phải mỗi Jens Raven. Nhưng vua phá lưới Jens Raven không thể ghi bàn vào lưới U-23 Việt Nam và chấp nhận để U-23 Việt Nam lên ngôi Đông Nam Á ngay chảo lửa Bung Karno.

Đội tuyển nữ Indonesia cũng đến hơn nửa đội hình nhập tịch. Làn sóng nhập tịch đội tuyển nữ Indonesia cũng như nam, rất ồ ạt, tuy nhiên ở vòng loại Asian Cup 2026 thì họ về thứ ba. Tỉ phú Erick Thohir nóng vội nhập tịch ồ ạt là để đội nữ lấy vé đi Asian Cup 2027 và thậm chí mơ đến tấm vé World Cup 2027 nhưng rồi thất bại. Bực tức, Erick Thohir cho HLV Satoru Mochizuki ra đi ngay. Người lên thay thế là HLV Joko Susilo đang dẫn dắt tuyển Indonesia tham dự MSIG Serenity Cup 2025-AFF Cup nữ tại Việt Nam.

U-23 Việt Nam đánh bại U-23 Indonesia ở chung kết, tỉ phú Erick Thohir đầy thất vọng. Ảnh:Bola

Ra quân trận đầu tuyển Indonesia đã bị Thái Lan đánh bại 7-0. Tin buồn cứ dồn dập ập đến với ông Erick Thohir. Tuyển nữ Indonesia ở bảng A có chủ nhà Việt Nam và Thái Lan nên hầu như không có cửa vào bán kết.

Đội tuyển quốc gia nam Indonesia vào tháng 10 sẽ tiếp tục đi săn tấm vé World Cup 2026 ở vòng Play off châu Á. Indonesia ở bảng B cùng Iraq và Saudi Arabia. Tấm vé World Cup 2026 rất xa tầm với của Indonesia.

Đội tuyển nữ Indonesia cũng nhiều gương mặt nhập tịch nhưng vừa bị Thái Lan đánh bại 7-0 tại sân Lạch Tray chiều 6-8. Ảnh:Bola

Tuy nhiên với ông Erick Thohir thì “phóng lao phải theo lao”. Mọi đội tuyển trừ đội tuyển nam quốc gia ra, đội nào thất bại tỉ phú Erick Thohir cũng nói rằng “Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đội tuyển quốc gia”.

U-23 Indonesia thất bại ngay chảo lửa Bung Karno trước Việt Nam, ông rất đau, niềm hy vọng thoáng chốc tan thành mây khói sau bàn thắng của Nguyễn Công Phương, đội tuyển nữ với hơn nửa đội hình nhập tịch gãy liên tục từ châu lục đến khu vực.

Đội tuyển nam Indonesia vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, điều mà Thái Lan làm được năm 2018 và Việt Nam làm được ở vòng loại World Cup 2022. Có chút khác biệt là thời của Thái Lan và Việt Nam thì giai đoạn 3 châu Á chỉ có 12 đội, thời Indonesia có đến 18 đội châu Á vào giai đoạn 3. So sánh điều này để thấy rằng nguồn “cầu thủ di sản” hay việc bung tiền ra quá nhiều cũng chẳng có tính hiệu quả cao.

Tỉ phú Erick Thohir rất giàu quyền lực. Ông là người đứng đầu Ban doanh nghiệp nhà nước, một chiếc ghế tương đương cấp hàm bộ trưởng. Bản thân Erick Thohir lại là tỉ phú, ông sở hữu những CLB thể thao chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Nhiều tuyển thủ nội của Indonesia bị “dạt” ra ngoài và hầu như bị “cướp” toàn bộ suất lên tuyển là có thực.

Nếu đội tuyển Indonesia được ví là “Hà Lan 2” này thất bại có lẽ tỉ phú Erick Thohir cũng khó ăn nói với fan, với dân Indonesia và cả với cầu thủ, tuyển thủ gốc gác rặt chất Indonesia.