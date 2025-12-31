U-23 Việt Nam thua để mà thắng, bóng đá Malaysia bị cảnh sát sờ gáy 31/12/2025 12:14

+ U-23 Việt Nam thua để mà thắng:

U-23 Việt Nam đã có trận đấu tập với U-23 Syria và thua 1-2. Đây là trận đấu diễn ra tại Qatar, khi các đội trẻ tề tựu về để chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á tại Saudi Arabia. Một trận rà soát cho cả hai nhà cầm quân, và mỗi đội được phép thay cầu thủ không giới hạn. U-23 Syria có 2 bàn trước ở phút 41 và 58. Sau đó, đội trẻ Việt Nam rút ngắn 1-2 do công Lê Phát ghi phút 87,đó cũng là kết quả cuối cùng.

U-23 Việt Nam thua U-23 Syria 1-2 ở trận rà soát trên đất Qatar đêm cuối năm. Ảnh: VFF.

Thua đá tập, hay giao hữu, nhưng đã giúp HLV Kim Sang-sik kiểm tra về mặt con người và lối chơi để có kết quả tốt với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng. Theo đó, U-23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng 3 đại diện chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Turkmenistan.

Ngày 2-1-2026, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để chuẩn bị bước vào vòng chung kết U-23 châu Á với trận ra quân gặp Jordan (lúc 18 giờ 30 ngày 6-1).

+Huyền thoại Baggio chỉ nguyên nhân tuyển Ý xuống dốc:

Huyền thoại Baggio, người hùng và cũng là “tội đồ” tuyển Ý tại USA 1994 đã chỉ đích danh nguyên nhân vì sao đội tuyển Ý những năm gần đây suy yếu.

Huyền thoại Baggio chỉ ra rằng, Serie A tràn ngập cầu thủ ngoại khiến cầu thủ Ý giảm hẳn cơ hội ra sân kết cục là tuyển Ý yếu, vắng 2 kỳ World Cup liên tiếp. Ảnh: GDS

Trong chương trình “Hội nghị thượng đỉnh bóng đá thế giới”, cựu tiền đạo Baggio dắt con gái Valentina Baggio cùng với cựu đội trưởng tuyển Ý Del Pierro làm một “talk show”. Á quân World Cup 1994 chỉ ra nguyên nhân tuyển Ý những năm qua yếu hẳn và cụ thể là vắng mặt 2 kỳ World Cup liên tiếp 2018 và 2022, ì ạch tại vòng loại World Cup 2026 là do cầu thủ nước ngoài lấy hết suất chơi trong nước của cầu thủ Ý.

Huyền thoại Baggio chỉ ra Serie A ngày nay cầu thủ ngoại đông và chiếm áp đảo cầu thủ nội. Bây giờ nhiều trận bóng, nhiều CLB có đội chỉ có vài cầu thủ người Ý được đá trên sân, còn lại toàn ngoại binh. Điều này dẫn đến hệ lụy là đội tuyển Ý rất yếu.

Huyền thoại Baggio cũng so sánh rằng, thời ông còn thi đấu, trong mỗi CLB, đội hình ra sân ở những trận đấu của Serie A, cầu thủ Ý luôn chiếm số đông. Điều đó còn tạo thêm tính hấp dẫn thu hút người xem nhiều hơn. Nay các CLB Ý mua quá nhiều cầu thủ nước ngoài để cạnh tranh thành tích, khiến cho cầu thủ Ý giảm hẳn cơ hội ra sân và kết cục là đội tuyển quốc gia lãnh đủ.

Nói huyền thoại Baggio là người hùng và “tội đồ”của tuyển Ý bởi World Cup 1994 trên đất Mỹ, anh chơi xuất sắc đưa Ý vào chung kết gặp Brazil. Nhưng trong loạt sút luân lưu, Baggio sút hỏng phạt đền khiến Ý mất ngôi vô địch vào tay Brazil.

+ FAM chính thức bị điều tra hình sự từ cảnh sát:

Ngày 31-12, LĐBĐ Malaysia bắt đầu bị cơ quan cảnh sát điều tra Malaysia chính thức mở điều tra nguyên nhân dẫn đến 7 cầu thủ nước ngoại bị sai lệch hồ sơ để nhập tịch.

Cơ quan cảnh sát điều tra Malaysia vào cuộc vụ gian lận hồ sơ, đứng đầu là TTK LĐBĐ Malaysia Rahman phải chịu trách nhiệm. Ảnh: TNST.

Đây là áp lực từ cả 3 phía buộc chính quyền Malaysia vào cuộc. Thứ nhất FIFA đã gửi báo cáo đến chính quyền Malaysia về bảy tuyển thủ nhập tịch bằng việc sai lệch hồ sơ có dấu hiệu hình sự vì giả mạo giấy tờ nhà nước.

Thứ nhì, Ủy ban điều tra độc lập của Malaysia cũng đã kết luận giao phần điều tra giả mạo giấy tờ cho Cơ quan cảnh sát điều tra vì đó là vấn đề pháp luật. Ủy ban điều tra độc lập không thể có vai trò làm điều đó thay cơ quan hành pháp quốc gia.

Thứ ba, Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng đã lệnh điều tra tới cùng nhằm trả lại sự minh bạch cho bóng đá, cho dù FAM có quyền bảo vệ danh dự của mình.