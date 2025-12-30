Tài tử Bình Minh làm điều chưa từng có trong làng Pickleball 30/12/2025 13:18

(PLO)- Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 với trưởng Ban tổ chức Bình Minh có chủ đề “Gắn kết yêu thương” là sự kiện thể thao mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, kiến tạo môi trường thi đấu bình đẳng, thân thiện và giàu tính nhân văn dành cho cộng đồng người khuyết tật.

Giải đấu Pickleball ý nghĩa này do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT TP.HCM, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM và BM Group tổ chức, thể hiện sự chung tay của nhiều đơn vị trong nỗ lực phát triển phong trào thể thao dành cho người khuyết tật tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-2-2026 tại sân Pickleball Kaly Arena Sport, hướng đến dịp chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Bên cạnh đó, giải đấu còn góp phần mang đến không khí vui tươi, ấm áp trong những ngày đầu Xuân, tạo động lực tinh thần tích cực cho các vận động viên khuyết tật trên cả nước.

Các vận động viên khuyết tật sẽ tranh tài ở cuộc chơi lớn Pickleball Paralympic Việt Nam.

Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 vận động viên đến từ nhiều địa phương, đại diện cho các nhóm khuyết tật khác nhau như vận động viên xe lăn, nhóm đứng thấp, bại não và khuyết tật trí tuệ. Đáng chú ý cuộc chơi lớn còn có sự tham gia của vận động viên Paralympic nổi tiếng Nguyễn Thị Hải vừa đạt giải Á hậu Vầng Trăng Khuyết 2025.

Các nội dung thi đấu được xây dựng phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng, bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn và nội dung dành riêng cho vận động viên khuyết tật trí tuệ - bại não. Việc đa dạng hóa nội dung thi đấu giúp nhiều vận động viên có cơ hội được tham gia, thể hiện khả năng và khẳng định giá trị bản thân thông qua thể thao.

Diễn viên Bình Minh cùng các cộng sự phát động và tổ chức sân chơi Pickleball giàu ý nghĩa cho các tay vợt Paralympic.

Á hậu Vầng Trăng Khuyết 2025 Nguyễn Thị Hải (bìa phải) tham gia mùa giải Pickleball giàu tính nhân văn.

Ban tổ chức cũng xây dựng cơ cấu giải thưởng mang tính khích lệ cao. Các vận động viên đạt thành tích sẽ được trao huy chương hoặc cúp, kèm theo tiền thưởng tương ứng với từng thứ hạng. Cụ thể, huy chương vàng có giá trị 5 triệu đồng, huy chương bạc 3 triệu đồng và huy chương đồng 2 triệu đồng cho mỗi nội dung. Ngoài ra, các phần quà hiện vật cũng được trao tặng nhằm động viên tinh thần thi đấu, ý chí vươn lên và nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình.

Công tác tổ chức giải được chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện, từ chuyên môn, điều hành thi đấu đến truyền thông và hậu cần. Mục tiêu là đảm bảo giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và tạo được hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Gắn kết yêu thương trong cộng đồng Pickleball người khuyết tật Việt Nam.

Toàn bộ kinh phí tổ chức được BM Group huy động từ nguồn xã hội hóa, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và các mạnh thường quân, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự quan tâm dành cho sự phát triển bền vững của thể thao người khuyết tật.

Thông qua Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026, hình ảnh những vận động viên giàu nghị lực, đam mê và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục được lan tỏa. Giải đấu là dịp để cộng đồng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự hòa nhập, tinh thần lạc quan và giá trị nhân văn mà thể thao mang lại trong đời sống hiện đại.