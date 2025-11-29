350 vận động viên tham gia giải Pickleball tranh cúp DANASME 2025 29/11/2025 17:03

(PLO)- Giải Pickleball tranh cúp DANASME 2025 quy tụ 350 vận động viên tham gia tranh tài ở ba nội dung đôi hỗn hợp, cùng hạng mục TP và hiệp hội.

Chiều 29-11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Pickleball TP khai mạc giải Pickleball tranh cúp DANASME 2025.

Theo ban tổ chức, giải quy tụ 350 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung theo trình PVNA (Pickleball Vietnam Associates), gồm: Đôi hỗn hợp 4.8, đôi hỗn hợp 5.3, đôi hỗn hợp 6.2 cùng hạng mục TP và hiệp hội (khách mời).

Ban tổ chức giải chụp ảnh lưu niệm với đại diện các vận động viên tại lễ khai mạc. Ảnh: TẤN VIỆT

Giải Pickleball tranh cúp DANASME 2025 là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng khóa IV.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các doanh nghiệp. Đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động, tích cực trong cộng đồng doanh nhân tại TP.

Bên cạnh ý nghĩa thể thao, với sự chung tay của các nhà tài trợ và doanh nghiệp, ban tổ chức đã kịp thời đến thăm và trao quà hỗ trợ trực tiếp cho bà con tại huyện Đại Lộc (cũ) và xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng).

Đây là những nơi chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Qua đó thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tấm lòng sẻ chia của tập thể doanh nhân TP Đà Nẵng với xã hội, cộng đồng.

Hạng mục TP và hiệp hội thi đấu trước lễ khai mạc đã tìm ra những nhà vô địch. Ảnh: TẤN VIỆT

Giải Pickleball tranh cúp DANASME 2025 diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11. Trước lễ khai mạc, sáng cùng ngày đã diễn ra các nội dung thi đấu ở hạng mục TP và hiệp hội. Tổng giá trị giải thưởng sẽ trao là hơn 100 triệu đồng.