Phường Bình Trưng, TP.HCM cho phép chủ đầu tư xây công trình tạm là sân pickleball, sân tập golf... 20/11/2025 18:39

(PLO)- Phường Bình Trưng, TP.HCM cho phép chủ đầu tư xây công trình tạm là công trình phục vụ các loại hình thể dục thể thao như: Sân bóng đá, sân bóng rổ, sân quần vợt, sân cầu lông, sân pickleball, sân tập golf, bóng bàn, gym, thể hình….

Nội dung này được HĐND lâm thời phường Bình Trưng, TP.HCM thông qua tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều 20-11.

Theo đó, HĐND phường Bình Trưng đã xem xét, thông qua đề án “Chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường Bình Trưng”. Đây được xem là một cách làm mới ở thời điểm hiện nay.

HĐND phường Bình Trưng, TP.HCM thống nhất với đề án cho phép chủ đầu tư xây công trình tạm là sân pickleball, sân tập golf...Ảnh: THANH THÙY

Đất để hoang hóa, gây lãng phí

Phường Bình Trưng có diện tích tự nhiên khoảng 1.482ha. Theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, diện tích phường thuộc Phân khu số 1, Phân khu số 6, Phân khu số 7 và Phân khu số 8 đã được UBND TP Thủ Đức (cũ) phê duyệt năm 2025.

Trong đó, phần lớn được quy hoạch các loại đất thuộc đơn vị ở gồm: đất nhóm nhà ở, đất công trình hạ tầng xã hội (đất giáo dục, công viên cây xanh, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,…), đất công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, bãi đậu xe,…), đất sử dụng hỗn hợp đa chức năng.

Qua rà soát, phường Bình Trưng có 79 khu đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc công trình, với tổng diện tích đạt khoảng 715,3ha.

Trong đó, có khoảng 62 dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, chấp thuận địa điểm đầu tư dự án hoặc chấp thuận chủ trương dự án đầu tư. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau dẫn đến việc chủ đầu tư các dự án nêu trên chưa thể tiến hành đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch được duyệt.

Còn khoảng 58 khu đất đang để trống chưa triển khai đầu tư xây dựng dự án với tổng diện tích khoảng 170ha (chiếm tỷ lệ 24% tổng diện tích các khu đất đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết) là đất đang để hoang hóa, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai lớn, trong bối cảnh thị giá đất đai tại phường Bình Trưng ở mức cao.

Bên cạnh đó, có một số diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của người dân, nhưng hiện bỏ trống, chưa được triển khai đầu tư, xây dựng theo nhu cầu do vướng quy hoạch, nằm trong các dự án chưa được thỏa thuận bồi thường, chưa hoàn thiện pháp lý về quyền sử dụng đất …

Để tránh tình trạng san lấp, xây dựng không phép, lãng phí tài nguyên đất đai, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, PCCC, tăng thêm không gian luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân; UBND phường Bình Trưng đề xuất cho phép xây dựng công trình tạm với nhiều định hướng đi kèm.

Công trình tạm là công trình phục vụ các loại hình thể dục thể thao

Theo đó, đề án dành cho các chủ đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) có quyền sử dụng đất hợp pháp (đã được cấp giấy chứng nhận, được giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất, hồ sơ bồi thường về đất…). Có địa chỉ kinh doanh trên địa bàn phường, nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp yêu cầu đề án, nhằm mục đích khuyến khích đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm, an sinh xã hội cho địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại diện Lãnh đạo UBND phường thông qua một số nội dung về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách đầu năm 2025; quyết định điều chỉnh phân bổ biên chế công chức, số lượng người hoạt động không chuyên trách tại các cơ quan hành chính... Ảnh: THANH THÙY

Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện tháo dỡ ngay (không khiếu nại, khiếu kiện hoặc yêu cầu bồi thường) đối với công trình tạm theo yêu cầu của địa phương trong các trường hợp: có phát sinh tranh chấp, lấn chiếm hoặc không đảm bảo về vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…trong khu đất được chấp thuận xây dựng công trình tạm (kể cả khuôn viên xung quanh, nếu thuộc phạm vi được đề nghị chấp thuận quy mô, địa điểm); phục vụ yêu cầu triển khai công trình chính; có thay đổi pháp luật liên quan việc xây dựng công trình tạm…

Quy mô sử dụng đất dựa theo diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận địa điểm, quy mô công trình tạm.

Theo UBND phường Bình Trưng, công trình tạm là công trình phục vụ các loại hình thể dục thể thao như: sân bóng đá, sân bóng rổ, sân quần vợt, sân cầu lông, sân pickleball, sân tập golf, bóng bàn, gym, thể hình….

Trong công trình tạm nếu có bố trí khu vực khác phục vụ hoạt động thể dục thể thao (như ăn uống nhẹ - không cồn, kinh doanh trang thiết bị thể dục, thể thao, khu vệ sinh, khu thay đồ …) thì tổng diện tích khu vực này phù hợp theo quy mô triển khai công trình tạm.

Phường Bình Trưng nghiêm cấm việc dùng công trình tạm làm nơi cư trú hoặc sử dụng vào các mục đích khác nội dung đề án hoặc nội dung đã được đăng ký, thỏa thuận.

Phường cũng nêu rõ, vị trí, ranh giới công trình tạm: thuộc phạm vi sử dụng đất kết hợp đa mục đích đã được phường Bình Trưng chấp thuận phương án sử dụng; kết cấu công trình. Quy mô công trình: tầng cao tối đa 01 tầng; chiều cao xây dựng ≤ 6m...

Thời hạn tồn tại công trình tùy vào quy mô, mức độ, tính chất của hoạt động thể dục thể thao, công trình tạm sẽ có thời hạn tồn tại từ 1 tháng – 24 tháng, kể từ ngày được chấp thuận địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm (UBND phường Bình Trưng căn cứ trên đề nghị của chủ đầu tư). Nếu có thay đổi về quy định pháp luật liên quan xây dựng công trình tạm thì chủ đầu tư phải tháo dỡ công trình không điều kiện và hoàn trả mặt bằng như cũ.