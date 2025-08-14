Phường Bình Trưng tạo đột phá hạ tầng các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp 14/08/2025 17:12

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Trưng, TP.HCM, tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông, trong đó có dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Đỗ Xuân Hợp.

Chiều 14-8, Đảng bộ phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ phường Bình Trưng, TP.HCM tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TUYỀN

Tập trung tạo đột phá về hạ tầng giao thông

Phường Bình Trưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các phường đô thị, phát triển theo hướng “đô thị bền vững” với những tiềm năng sẵn có về hạ tầng giao thông.

Có thể kể đến như tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây; các tuyến giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp…

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất, phối hợp với các ngành chức năng TP triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung “1 trọng tâm, 2 đột phá, 3 tại chỗ” và 4 công trình trọng điểm.

Trong đó, phường hướng đến đột phá về hạ tầng giao thông, thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị kết hợp mở rộng hẻm trên địa bàn phường giai đoạn 2025 – 2030.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Trần Quốc Trung phát biểu khai mạc. Ảnh: THANH TUYỀN

Đột phá thứ hai là ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành của địa phương; thực hiện quản lý thông tin, dữ liệu trên nền tảng GIS đối với các chung cư, nhà đất phục vụ công ích, đất quản lý theo Luật Đất đai và nhóm nhà ở, đất ở; đất trong các dự án chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt là ứng dụng AI trong hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính.

Đại biểu biểu quyết nhiều nội dung đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Bốn công trình trọng điểm của phường gồm hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến giáp ranh phường Cát Lái mới) và dự Dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Xây dựng), đường Đỗ Xuân Hợp (đoạn từ đường Nguyễn Duy Trinh đến cầu Năm Lý).

Xây dựng và thành lập Trung tâm giám sát hình ảnh camera an ninh thông minh tại trụ sở công an phường. Phấn đấu đến năm 2030, cải tạo, sửa chữa 10 căn nhà tình thương cho diện gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phát triển kinh tế dọc tuyến Metro số 1, ga Thủ Thiêm

Phát biểu chỉ đạo, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, yêu cầu đảng bộ phường cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của các phân khu theo đồ án quy hoạch chung. Tiếp tục xây dựng các khu đô thị mới, hiện đại, đa chức năng theo mô hình đô thị thông minh dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Võ Chí Công, đường Mai Chí Thọ, gần Ga Thủ Thiêm, nút giao An Phú.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Đồng thời, cải tạo, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu theo hướng nâng tầng cao, giảm mật độ xây dựng, tăng tỉ lệ không gian cây xanh công cộng; tăng cường kết nối không gian với các khu đô thị mới đáp ứng yêu cầu phát triển chung của TP; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp công trình, tạo lập không gian lưu trữ nước để quản lý ngập lụt đô thị.

Nghiên cứu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch dọc theo các tuyến kênh, rạch, ga Metro số 1, xung quanh nhà ga Thủ Thiêm.

Song song với phát triển kinh tế, phường Bình Trưng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý đến công tác xây dựng chính quyền, tập trung đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước gắn với xây dựng chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của chính quyền; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường kết nối, liên thông, phối hợp giữa các đơn vị…