Ông Lâm Hùng Tấn làm Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài, TP.HCM 14/08/2025 12:24

(PLO)- Ông Lâm Hùng Tấn được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài.

Sáng 14-8, Đảng bộ phường Vườn Lài, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với 200 đại biểu đại diện cho 1.981 đảng viên trên địa bàn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam TP.HCM Huỳnh Đảm đã đến tham dự đại hội.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

200 đại biểu đại diện cho 1.981 đảng viên trên địa bàn dự đại hội Đảng bộ phường Vườn Lài. Ảnh: T.THÙY

Ra mắt ban chấp hành đảng bộ phường

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Vườn Lài được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố và nâng cao chất lượng.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm. Cán bộ, công chức được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, nhất là đội ngũ trẻ.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Vườn Lài đặt mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Cùng đó, tập trung phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...; xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP.HCM.

Phường Vườn Lài cũng đặt chỉ tiêu đột phá về hoàn thành sửa chữa, nâng cấp ít nhất 30 tuyến hẻm và hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xây mới trường THCS tại số 419 đường Lê Hồng Phong theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, chúc mừng đại hội đảng bộ phường Vườn Lài. Ảnh: T.THÙY

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường.

Hai Phó bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài là ông Nguyễn Phúc Hiệp và ông Huỳnh Văn Tâm.

Ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường. Ảnh: T.THÙY

Ông Lâm Hùng Tấn, sinh năm 1974, quê ở Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản lý hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư phường Vườn Lài, ông Lâm Hùng Tấn làm Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 cũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Phó chủ tịch UBND quận 4 cũ.

Phường Vườn Lài phải thu hút đầu tư thương mại, dịch vụ

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho rằng tới đây phường cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Phường phải tận dụng tối đa lợi thế địa phương để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề thương mại, dịch vụ chất lượng cao, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

"Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh" - ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh, phường cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tập trung cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.