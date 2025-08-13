TP.HCM lấy ý kiến các cơ quan báo chí về báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ lần thứ nhất 13/08/2025 18:01

(PLO)- Các cơ quan báo chí có những góp ý tâm huyết, đa dạng trên các lĩnh vực cho dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 13-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến lãnh đạo, người làm báo tiêu biểu các cơ quan báo chí TP và cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại TP, góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

TP.HCM lấy ý kiến các cơ quan báo chí về báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ lần thứ nhất. Ảnh: THANH TUYỀN

Cần có khung pháp lý về quản trị dữ liệu cá nhân

Góp ý tại đây, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng với mục tiêu đầu tư xây dựng TP thành trung tâm lớn về tài chính và dịch vụ, TP.HCM cần bổ sung giải pháp về xây dựng và thí điểm một 'khu pháp lý thử nghiệm' cho các sản phẩm tài chính - công nghệ và tài sản số.

Việc này sẽ thu hút các tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới, tạo ra một môi trường pháp lý linh hoạt, có kiểm soát để thúc đẩy đổi mới.

Đồng thời, TP.HCM cần nghiên cứu, đề xuất Quốc hội cho phép thành lập Tòa án chuyên trách về Thương mại và Tài chính tại TP.HCM.

“Tòa án này sẽ có thẩm quyền riêng, với đội ngũ thẩm phán am hiểu sâu về tài chính quốc tế, chứng khoán, ngân hàng, và áp dụng các thông lệ xét xử tiên tiến”- ông Mai Ngọc Phước nêu đề xuất và cho rằng, đây là điều kiện tiên quyết để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các tranh chấp phức tạp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và giữ vững uy tín cho trung tâm tài chính.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước góp ý nhiều nội dung về cơ chế, pháp lý. Ảnh: THANH TUYỀN

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cũng nêu, việc phát triển công nghệ phải đi đôi với xây dựng hành lang pháp lý. TP đặt mục tiêu là sẽ nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực tiềm năng như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ điện tử, rô bốt, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen… Thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chip… nên giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiên phong nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý cho TP về quản trị dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và các nguyên tắc đạo đức trong việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

“Việc đi trước một bước trong xây dựng thể chế sẽ tạo ra một môi trường phát triển công nghệ an toàn, minh bạch, bảo vệ người dân và doanh nghiệp, khẳng định vai trò dẫn dắt của TP”- ông nói.

Đại diện các cơ quan báo, đài TP.HCM góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Bên cạnh việc thu hút các tập đoàn sản xuất chip, nhà báo Mai Ngọc Phước cho rằng cần xây dựng các khu công nghiệp phụ trợ chuyên sâu cho ngành công nghiệp bán dẫn, tập trung vào các lĩnh vực như thiết kế vi mạch, đóng gói...; có chính sách ưu đãi đặc biệt để doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng này.

Về giải pháp ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông và thông minh; nghiên cứu quản lý, sử dụng hiệu quả không gian ba tầng…; cần cụ thể hóa bằng việc sớm xây dựng 'Bản đồ quy hoạch không gian ngầm' toàn TP, tích hợp dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật, địa chất và các dự án metro. Cùng đó, ban hành quy chế quản lý, khai thác không gian ngầm, ưu tiên phát triển các trung tâm thương mại, bãi đỗ xe và hành lang công cộng kết nối với nhà ga metro.

Đồng thời, đề xuất làm rõ hơn mô hình TOD; trong đó ban hành cơ chế đặc thù cho mô hình TOD. Nguồn lợi thu được từ việc khai thác quỹ đất này sẽ được tái đầu tư để phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Ưu tiên đầu tư xây dựng 'Trung tâm Giám định Kỹ thuật số và An ninh mạng' hiện đại, ngang tầm khu vực.

Để xây dựng nền tư pháp hiện đại, đề nghị bổ sung một giải pháp mang tính đột phá, thí điểm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) làm công cụ hỗ trợ thẩm phán.

“Việc này không thay thế vai trò của thẩm phán nhưng giúp nâng cao tính nhất quán, giảm thiểu sai sót và đẩy nhanh tiến độ xét xử, thực sự xây dựng một nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại”- nhà báo Mai Ngọc Phước đề nghị.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong cho biết các ý kiến góp ý đều chất lượng và sẽ báo cáo lên Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Về đột phá về phát triển kinh tế tư nhân, nhà báo Mai Ngọc Phước cho rằng bổ sung giải pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại.

“Nhiều doanh nghiệp tư nhân hiện nay phát triển từ mô hình gia đình, để vươn tầm khu vực và thế giới, các doanh nghiệp cần được hỗ trợ về tái cấu trúc, quản trị tài chính, quản trị nhân sự chuyên nghiệp. Đảng bộ UBND cần chỉ đạo xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu cho khối doanh nghiệp tư nhân”- Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM nêu vấn đề.

Nhà báo Mai Ngọc Phước cũng góp ý về mục tiêu đưa giáo dục đào tạo TP đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á. Dự thảo văn kiện cần gợi mở, đề xuất chủ trương thí điểm đưa một số chương trình đào tạo quốc tế (như Cambridge, IB...) vào giảng dạy tại các trường công lập trọng điểm...

Cần chương trình hành động đột phá cho bộ máy mới

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Chữ góp ý: TP.HCM cần có chương trình trọng điểm liên quan đến bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực, chất lượng của chính quyền, xác định tiềm năng, thế mạnh một siêu đô thị như TP.HCM sau sáp nhập. Vì vậy, rất cần chương trình hành động để thay đổi.

Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Chữ góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo ông Lê Thế Chữ, qua hơn một tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã đạt được hiệu quả tích cực nhưng cũng bộc lộ nhiều bất cập. Cán bộ địa phương được giao nhiệm vụ, quyền hạn lớn hơn nhưng năng lực chưa đáp ứng. Do đó, rất cần phải tập trung đào tạo năng lực cho đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương cấp xã; nhất là các lĩnh vực liên quan đến pháp lý như địa ốc, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

“Cần một đội ngũ được đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực của chính quyền địa phương cấp xã hiện nay. Rất cần một chương trình trọng tâm để có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn với bộ máy cấp xã”- Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nêu.

Ông Lê Thế Chữ cũng góp ý các vấn đề về an sinh xã hội. Cụ thể, TP.HCM nổi tiếng là TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nên cần có những chương trình gắn bó với người dân TP, chẳng hạn như nhà ở xã hội, TP.HCM cần có chương trình riêng, cụ thể, tập trung đầu tư nguồn lực để thực hiện.

Ông cũng đề nghị TP cần đầu tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm đẩy mạnh, đầu tư cho khu công nghệ cao hay Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP.HCM.

Cần mức chi xứng đáng cho khoa học công nghệ, hạ tầng giao thông

Nhà báo Đức Trung, Tổng thư kí tòa soạn báo Thanh Niên, cho rằng TP.HCM cần nghiên cứu và đưa ra mức chi xứng đáng cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá phát triển theo nghị quyết 57.

Theo ông, TP.HCM mới có không gian phát triển rất lớn, không chỉ về địa giới hành chính mà còn rất nhiều nguồn lực khác. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với TP.HCM, nhất là về phát triển hạ tầng, giao thông.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết của các cơ quan báo chí. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo đó, sau hợp nhất, TP.HCM mới không có đường kết nối nội bộ giữa TP.HCM cũ với Bà Rịa- Vũng Tàu cũ. “Trong cùng nội đô TP mà đi từ điểm này qua điểm khác phải đi qua một con đường phụ của tỉnh khác”- Nhà báo Đức Trung nêu.

Từ đó, ông cho rằng cần rà soát lại quy hoạch phát triển, có chương trình trọng điểm về xây dựng hạ tầng cầu, đường, cả hệ thống metro để kết nối giao thông nội đô TP.

Theo ông, từ năm 2017 có công trình đề xuất xây cầu vượt biển, nhưng trong các công trình trọng điểm TP nêu không thấy đề cập lại công trình này; mặc dù mới đây Sở Xây dựng có đề xuất trở lại.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà báo Đức Trung cho rằng việc tính toán xây dựng cây cầu vượt biển cỡ 62.000 tỉ đồng với tiềm lực như hiện nay nên được cân nhắc.