Bà Nguyễn Thị Lệ: 'Đây là giai đoạn lịch sử, có một không hai của TP.HCM' 13/08/2025 12:50

(PLO)- Góp ý cho văn kiện Đại hội đảng bộ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đặt vấn đề làm sao để TP trở thành trung tâm sản xuất, mắt xích không thể thiếu trong các chuỗi giá trị mới của khu vực và toàn cầu, trở thành siêu đô thị quốc tế.

Sáng 13-8, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND TP.HCM góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND TP.HCM góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIV của Đảng và văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TUYỀN

TP.HCM cần tiên phong xây dựng mô hình đô thị thông minh, bền vững

Tại đây, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng chủ đề đại hội của TP cần tăng tính toàn diện trong quá trình lãnh đạo, xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc đồng hành cùng đảng bộ để tạo sự đồng thuận cho xã hội, làm rõ khía cạnh chất lượng sống cao của người dân bằng các chỉ số cụ thể như y tế, giáo dục, môi trường…

Chủ đề cũng cần gắn với các chương trình đột phá về hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, công nghệ cao tương xứng với một siêu đô thị.

“Với vị thế trung tâm, TP cần tiên phong xây dựng mô hình đô thị thông minh, bền vững, góp phần nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế” - bà Nguyễn Thị Lệ nói.

TP cũng cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung như tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị. “Thiếu cơ chế này, tinh thần tiên phong, sáng tạo sẽ khó được phát huy một cách mạnh mẽ” - bà Lệ nói.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ góp ý nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng đề cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi một tầm vóc mới. “TP không chỉ cần một đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng mà còn phải có tư duy chiến lược, tầm nhìn quốc tế, năng lực quản trị hiện đại và khả năng làm việc trong môi trường số. Đây là yêu cầu cấp bách để điều hành một siêu đô thị thành công” - bà Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bà Nguyễn Thị Lệ cho rằng cần nhấn mạnh bài học về xây dựng đảng trong bối cảnh mới. Sự đoàn kết, thống nhất không chỉ trong nội bộ đảng bộ cũ mà còn là sự đoàn kết, thống nhất của đảng bộ chung với mục tiêu phát triển, kiên quyết đấu tranh, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tích hợp nguồn lực, cộng hưởng thế mạnh để tạo đột phá cho siêu đô thị

Để hướng tới tương lai của một thực thể hành chính - kinh tế đặc biệt, nguyên Chủ tịch HĐND TP cũng đề xuất có đánh giá về tư duy vùng và sự hợp tác, kiến tạo trong không gian phát triển mới.

“Phải vượt qua tư duy cục bộ địa phương, xây dựng cơ chế phối hợp, điều phối liên thông, đồng bộ, hiệu quả để tích hợp các nguồn lực, cộng hưởng tiềm năng, thế mạnh; tạo ra tiềm năng, phát triển đột phá tương xứng với vị thế của một siêu đô thị” - bà Nguyễn Thị Lệ góp ý.

﻿ ﻿ Các đại biểu HĐND TP.HCM góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Theo bà Lệ, cần đánh giá tác động của sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư. Đây không chỉ là thách thức mà còn là thời cơ vàng cho một thực thể kinh tế- hành chính đặc biệt như TP.HCM sau hợp nhất.

“Phân tích rõ hơn TP.HCM với vai trò là siêu đô thị quốc tế sẽ đón đầu xu hướng này như thế nào. Làm sao để trở thành trung tâm sản xuất, mắt xích không thể thiếu trong các chuỗi giá trị mới của khu vực và toàn cầu. Việc này đòi hỏi tư duy chiến lược trong chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và đặc biệt là thể chế” - bà Nguyễn Thị Lệ nêu.

Theo bà, văn kiện cũng xác định rõ sự hợp nhất ba địa phương đã tạo nên thực thể kinh tế- hành chính đặc biệt, với không gian phát triển mới chưa từng có. Không gian phát triển mới này không chỉ là sự cộng gộp về mặt địa lý, dân số, GRDP mà là không gian của sự liên kết, hỗ trợ.

Đó là nơi các thế mạnh riêng về tài chính, công nghiệp, dịch vụ, công nghệ cao của TP.HCM; công nghiệp chế biến của Bình Dương; kinh tế biển, cảng biển của Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cộng hưởng để tạo ra sức mạnh vượt trội.

“Đó còn là không gian thể chế, nơi các thể chế, chính sách đặc thù như Nghị quyết 98 có thể áp dụng trên quy mô lớn hơn để giải phóng nguồn lực. Không gian phát triển mới này chính là tiền đề vật chất để TP.HCM hiện thực hóa vai trò là cực tăng trưởng quốc gia, là trung tâm kinh tế có tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á” - bà nói.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng TP cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu về cải cách hành chính, chỉ số phát triển bền vững, tăng thứ hạng xếp hạng ở một số chỉ tiêu trong và ngoài nước, trở thành thành phố đáng sống…

Theo bà, việc đưa ra các chỉ tiêu này sẽ tạo ra áp lực tích cực, buộc hệ thống chính trị phải chuyển đổi mạnh mẽ sang tư duy quản trị hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp thực chất và hiệu quả hơn.

Bà Nguyễn Thị Lệ đề xuất thành lập ban chỉ đạo cấp thành ủy do Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực làm trưởng ban để chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể; có báo cáo tiến độ định kì, đảm bảo sự nhất quán, tiến độ trong quá trình triển khai.

“Đây là giai đoạn lịch sử, có một không hai của TP. Văn kiện đại hội lần này có sự mệnh kiến tạo nền tảng bền vững cho tương lai của một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế” - bà Lệ nói và tin tưởng TP.HCM sẽ phát triển xứng tầm, tiến vào kỷ nguyên mới.

Cần chương trình đột phát phát triển xã, phường, đặc khu

Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý của đại biểu cũng đề cấp đến các chỉ tiêu giao thông, đô thị, văn hóa, xã hội được ghi nhận.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh quan tâm đến chỉ tiêu xóa nhà tạm ven, trên kênh rạch. Theo ĐB Thanh, trong phương án đề xuất cần tính đến việc di dời, tái định cư cho người dân.

“Việc di dời, tái định cư phải phù hợp với đời sống của người dân sinh sống trên địa bàn vì thực tế có trường hợp sau khi tái định cư tại một nơi khác, người dân không thích nghi được với điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình nên cần quan tâm, có giải pháp” - ĐB Thanh nêu.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh góp ý về chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà ven, trên kênh rạch. Ảnh: THANH TUYỀN

ĐB Thanh cũng góp ý văn kiện cần đánh giá thêm mặt được cũng như khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 98, bất cập liên quan đến chính sách để có đề xuất chính sách, cơ chế đột phá cho TP sau sáp nhập phát triển tốt nhất.

Cùng đó, nữ đại biểu đề xuất TP cần có chương trình đột phát phát triển xã, phường, đặc khu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.



"Trong đó, các xã phường sẽ phát huy nội lực của địa phương và TP phải định hướng thêm về khả năng liên kết vùng. Chú trọng phát triển hạ tầng, khả năng liên kết vùng, liên kết nhóm vệ tinh cũ với 168 phường, xã, đặc khu mới" - ĐB Thanh nêu.

Về chính sách phát triển kinh tế tư nhân, theo ĐB Thanh, cần có cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh an tâm hơn.

Đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho rằng TP.HCM cần tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn hạ tầng giao thông ở cửa ngõ với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu cũ.

“Cần có sự đột phá trọng tâm về hạ tầng giao thông ở các nút giao này, làm sao để thông tuyến nhanh hơn, giảm thời gian đi lại cho người dân và cả cán bộ, công chức đi làm sau khi đã sáp nhập. Làm được điều này cũng là chống lãng phí về thời gian đi lại của cán bộ, công chức” - đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng nêu.