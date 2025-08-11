GS.TS Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM cần nhập cư 1 triệu lao động mới đạt mục tiêu tăng trưởng 11/08/2025 12:46

(PLO)- GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho rằng nhiệm kỳ tới TP.HCM cần nhập cư khoảng 1 triệu lao động mới đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Dù vậy, mức sinh của đô thị 14 triệu dân vẫn đang thấp, đáng lo ngại.

Sáng 11-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH THÙY

Xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế

Mở đầu hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết trước khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và thành lập TP.HCM mới, cả ba địa phương Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho đại hội, chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung chuẩn bị khác.

Sau khi có Chỉ thị 45, mặc dù chưa chính thức sáp nhập, ba địa phương đã chủ động đi trước một bước trong định hướng, chuẩn bị văn kiện và xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, bám sát nội dung chỉ đạo của Chỉ thị 45, các quan điểm, định hướng lớn, cập nhật các chủ trương, quyết sách mang tầm chiến lược của Trung ương, các phát biểu chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm

"Đặc biệt là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong hai chuyến làm việc tại TP.HCM vừa qua" - ông Nghị nói thêm.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã được triển khai đúng kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 22-8 như yêu cầu.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết công tác chuẩn bị văn kiện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học. Vì vậy, TP.HCM cần huy động tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Trong đó, báo cáo Chính trị là nội dung trung tâm, cần đánh giá đúng, sát, trung thực, khách quan và toàn diện về tình hình, kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn các cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu, với kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác sẽ cho ý kiến vào một số vấn đề trọng tâm về chủ đề Đại hội. Qua đó, đánh giá tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025; thành tựu, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng TP.HCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045.

"Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng mong muốn nhận được tình cảm, sự quan tâm, những đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các nguyên lãnh đạo, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM xây dựng TP thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc gia và quốc tế" - ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

TP.HCM là siêu đô thị nhưng mức sinh thấp...

Góp ý văn kiện, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho biết thách thức lớn nhất của TP hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với nền tảng phát triển bền vững về con người. Đây là bài học vô cùng đắt giá mà các nước phát triển đã trải qua.

"Nếu tăng trưởng kinh tế cao nhưng không dựa trên nền tảng phát triển bền vững về con người thì chỉ sau 30-40 năm, thành quả có thể bị suy giảm nghiêm trọng" - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng nêu dẫn chứng Nhật Bản là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 13%/năm trong suốt giai đoạn 1962-1995, tổng sản phẩm (GDP) năm 1995 cao hơn nước Mỹ. Tuy nhiên, từ năm 1996 đến nay, kinh tế của Nhật Bản hầu như đi ngang và suy giảm, GDP chưa bao giờ đạt lại mức đỉnh của năm 1995.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là ví dụ của việc tăng trưởng kinh tế nhưng con người tái tạo không đầy đủ. Theo dự báo, đến năm 2100, dân số Nhật Bản chỉ còn một nửa so với bây giờ, GDP cũng chỉ còn một nửa.

Với Hàn Quốc, giai đoạn 1975-2018, đất nước này tăng trưởng kinh tế bình quân 9%/năm nhưng từ năm 2018 đến nay, nền kinh tế của Hàn Quốc gần như chỉ đi ngang.

"Tỉ lệ sinh của Hàn Quốc chỉ đạt 0,95 con/phụ nữ, Nhật Bản là 1,15 con/phụ nữ. Trong khi mức cần thiết để duy trì dân số là hai con/phụ nữ" - ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích.

Theo nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng trưởng kinh tế cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững về con người. Trong đó, vai trò của Nhà nước cần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững con người, môi trường và năng lượng.

Với TP.HCM, trước đây có mức sinh thấp nhất cả nước (khoảng 1,35-1,39 con/phụ nữ). Sau khi sáp nhập ba địa phương, mức sinh của TP.HCM mới sau sáp nhập là khoảng 1,45 con/phụ nữ.

"TP.HCM là siêu đô thị lớn nhất cả nước về kinh tế nhưng cũng là siêu đô thị sinh ít nhất cả nước. TP.HCM không duy trì được con người, người lao động nên cần người nhập cư, nếu không có người nhập cư, TP.HCM sẽ không được như hôm nay" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

Theo ông, để duy trì được mô hình tăng trưởng 2 con số, TP.HCM cần tăng 2,5% lao động mỗi năm, tương đương từ 800.000 đến 1 triệu lao động sau mỗi năm năm.

"Như vậy, nhiệm kỳ tới, TP.HCM cần nhập cư khoảng 1 triệu lao động mới đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Như vậy, chúng ta cần kế hoạch để xây nhà cho 1 triệu người nhập cư để đáp ứng. Đây là lực lượng quan trọng đối với TP.HCM trong tương lai"- nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM góp ý kiến.

Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng TP cần tập trung vào vấn đề quy hoạch xây dựng. Theo ông, trong một thời gian dài, nhà cao tầng ở TP.HCM gần như thả nổi, nơi nào có mặt bằng đều có thể chạy, xin được giấy phép xây nhà cao tầng. Điều này dẫn đến hệ quả là mật độ dân số gia tăng, hạ tầng quá tải.

Cạnh đó, TP.HCM cần lên kịch bản ứng phó các tình huống bất lợi trong bối cảnh xung đột, biến động của thế giới mà không thể lường trước được.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề xuất TP.HCM lập tổ công tác đặc biệt rà soát văn bản mà TP.HCM đã ban hành, các luật và văn bản dưới luật đang vướng mắc để tháo gỡ ngay.