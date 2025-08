Phường đầu tiên tại TP.HCM tổ chức đại hội đảng bộ 01/08/2025 12:49

Sáng 1-8, Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là địa phương đầu tiên trong tổng số 168 phường, xã, đặc khu của TP HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ phường.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng lãnh đạo các ban Đảng, sở ngành của TP đã đến dự đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 179 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.772 đảng viên thuộc 125 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ phường.

Phường Bình Hưng Hòa là địa phương đầu tiên trong 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM tổ chức Đại hội Đảng bộ phường. Ảnh: T.THÙY

4 công trình, đề án trọng điểm phát triển trong nhiệm kỳ tới

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa, cho biết với tinh thần “Đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo”, đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát triển đô thị xanh - sạch - đẹp và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Hưng Hòa phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: T.THÙY

Phường Bình Hưng Hòa xác định có bốn công trình, đề án trọng điểm phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, công trình di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường đầu tư và hoàn thành hạ tầng giao thông, trường học, công viên sinh thái Bình Hưng Hòa theo quy hoạch. Trong năm 2025, phường dự kiến hoàn thành bốc mộ giai đoạn 3. Năm 2026, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và đến năm 2027 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, thu hồi đất. Giai đoạn 2027-2029 sẽ triển khai thi công hoàn thành công trình.

Trình bày báo cáo chính trị, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, cho hay mục tiêu tổng quát giai đoạn 2025 - 2030 là phường tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phường, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo không gian mới thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, tăng cường chuyển đổi số, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, đổi mới sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng đó, xây dựng phường Bình Hưng Hòa theo hướng xanh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.

Phường cũng phấn đấu xây dựng ít nhất năm trường học, phấn đấu có ít nhất một phường đạt chuẩn quốc gia.

Về quản lý trật tự đô thị, phường đặt mục tiêu xử lý kịp thời 100% số vụ vi phạm, kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xây dựng hàng năm; phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời 100% vi phạm đất đai.

Sớm định hình không gian phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền phường Bình Hưng Hòa trong thời gian ngắn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy đã hoạt động ổn định; toàn bộ hệ thống chính trị phường đã nhanh chóng kiện toàn, triển khai và vận hành thông suốt.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công việc nhanh, trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, không bị gián đoạn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại đại hội.. Ảnh: T.THÙY

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho rằng với yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay, phường là cấp hành chính trực tiếp, gần dân nhất, là cấp giải quyết mọi thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phường phải bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương và TP, phải đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, có tầm nhìn xa, trông rộng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cơ bản thống nhất với những định hướng đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của phường. Ông đề nghị phường Bình Hưng Hòa sớm định hình không gian phát triển mới, trong đó tính đến các yếu tố như quy mô dân số, diện tích, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiềm năng, lợi thế khác cho sự phát triển của phường.

Song song đó, phường cần tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển; tập trung phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Bình Hưng Hòa nằm trong khu vực có vai trò kết nối giữa trung tâm TP với đô thị vệ tinh phía Tây. Do đó, phường cần tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông liên phường, tăng cường công tác quản lý đô thị, ứng dụng công nghệ trong quản lý...

Ông cũng gợi mở, phường có thể tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm như Lê Đức Anh, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn để phát triển dịch vụ logistic.

Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô của doanh nghiệp trên địa bàn, tích cực hỗ trợ chuyển đổi số, thu hút đầu tư các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Cùng đó, phường Bình Hưng Hòa khẩn trương hoàn thành dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để xây dựng, hình thành công viên sinh thái theo quy hoạch được duyệt...

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng yêu cầu phường Bình Hưng Hòa tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ phường có trách nhiệm, có đạo đức công vụ, có năng lực tổng hợp, có khả năng ứng dụng công nghệ, sâu sát thực tiễn, tận tâm, tận tụy, tận tình trong giải quyết công việc, phục vụ phục vụ nhân dân.