Ông Nguyễn Thanh Nghị khảo sát Trung tâm hành chính công phường An Khánh, TP.HCM 24/07/2025 17:13

Chiều 24-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đã khảo sát và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phường An Khánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú với diện tích 15,35 km2, dân số 73.629 người và định hướng quy hoạch 270.000 người.

Kiên định mục tiêu "chính quyền phục vụ"

Trước khi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đã khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường.

Tại đây, ông ân cần hỏi han người dân đến làm thủ tục, có thuận lợi hay khó khăn gì không. Ông cũng tìm hiểu về robot phục vụ tại phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với người dân đang làm thủ tục hành chính tại phường An Khánh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 có chủ đề là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường An Khánh trong sạch, vững mạnh toàn diện; trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa của TP.HCM”.

Đại hội sẽ đề xuất năm nội dung đột phá, năm công trình trọng điểm, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tìm hiểu về robot phục vụ tại phường An Khánh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường An Khánh, cho biết phường kiên định với mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, tập trung vào Trung tâm phục vụ hành chính công, không để người dân chờ đợi.

Theo ông Trung, sau khi sắp xếp, phường tiếp nhận một khối lượng lớn hồ sơ tồn đọng từ TP Thủ Đức và bốn phường cũ về. Vừa qua, phường đã tích cực phân loại, xác định tính chất, mức độ của từng hồ sơ và phân kỳ để giải quyết nhanh nhất tồn đọng.

“Lúc đầu, phường xác định giải quyết xong trong tháng 7 nhưng số hồ sơ nhiều, phức tạp nên phường đặt lại mục tiêu tháng 7 giải quyết 50%, còn lại giải quyết xong trong tháng 8 với tất cả hồ sơ thuộc thẩm quyền phường” – ông Trung nói.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tại phường An Khánh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian tới, ông Nguyễn Thành Trung thông tin phường tiếp tục rút kinh nghiệm hàng tuần trong tổ chức, phục vụ người dân; tăng cường camera an ninh, thiết bị bay để quản lý địa bàn. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn cộng đồng đến tận nhà người dân để hướng dẫn, tư vấn thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, phường cũng tập trung giải quyết những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thu gọn người khiếu nại, khiếu kiện.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh riêng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy phường An Khánh. Ông đề nghị Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến của đoàn công tác để rà soát, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình Đảng bộ, chuẩn bị tốt Đại hội sắp tới.

Riêng 74 chi, đảng bộ trực thuộc phải đảm bảo tổ chức Đại hội trước 31-7 và sớm hoàn tất thủ tục sau Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường An Khánh bám sát định hướng, chủ trương lớn của Trung ương và TP.HCM, xem nội dung nào có liên quan mật thiết với phường thì đánh giá sát hơn, bổ sung vào báo cáo chính trị. Đồng thời, làm nổi bật hơn công tác xây dựng Đảng.

“Trong định hướng phát triển của địa phương, cần khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh riêng có của phường An Khánh” – ông Nghị nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị lãnh đạo phường An Khánh quan tâm đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực hiệu quả”, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Trong đó, phường cần rà soát cơ sở vật chất, con người, quy trình thủ tục để đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới, đồng thời chủ động xử lý, kiến nghị, phản ánh nhằm phục vụ người dân tốt hơn.