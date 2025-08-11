Chủ tịch Quốc hội thông tin về khối lượng công việc dự kiến của Kỳ họp 10 11/08/2025 09:30

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương và càng về cuối nhiệm kỳ càng phải trách nhiệm, hiệu quả

Phát biểu khai mạc kỳ họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11-8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay kỳ họp này rất quan trọng vì thông qua nhiều dự luật và các vấn đề quan trọng để trình Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tại Kỳ họp thứ 10, ngoài tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội, tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội sẽ xem xét các công việc để chuẩn bị kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử Quốc hội ngày 6-1-2026.

Sẽ trình 47 luật

Về công tác xây dựng pháp luật, theo ông Trần Thanh Mẫn, là nội dung trọng tâm chiếm thời lượng lớn nhất của kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 13 dự án luật gồm bảy dự án luật cho ý kiến lần đầu và sáu dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ chín; tiếp tục hoàn thiện để xem xét trình Kỳ họp thứ 10.

“Kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về kinh tế - xã hội cũng như trong xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18. Chính phủ dự kiến sẽ trình trên 90 nội dung. Gần đây nhất xác định sẽ trình 47 luật” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo ông, những luật nào thông qua theo trình tự rút gọn thì sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, luật nào trình thông qua theo quy trình hai kỳ họp thì để sang Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ cũng sẽ thông qua hai nghị quyết quan trọng là Nghị quyết về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan Quốc hội, các cơ quan của HĐND và Nghị quyết về định mức phân chi trong công tác thẩm tra các văn bản vi phạm pháp luật.

Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cơ chế chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, báo cáo công tác dân nguyện tháng 7… cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Bộ trưởng, trưởng ngành phải dự họp Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp này dự phòng hai ngày 14 và 15-8, xem xét một số nội dung quan trọng như dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Dân số, Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật lý lịch tư pháp, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi)…

Phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp thỏa đáng cho các nội dung cần thiết để đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công tác lập pháp tăng thêm.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ tham mưu điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định kịp thời.

“Các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Càng về cuối nhiệm kỳ chúng ta càng phải làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm hiệu quả" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và yêu cầu bố trí thành phần tham dự sát sao.

"Những trường hợp nào đi công tác nước ngoài thì phải chấp nhận. Các bộ trưởng, trưởng ngành phải tham dự đầy đủ để tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội trong việc hoàn chỉnh xây dựng pháp luật” - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.