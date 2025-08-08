Ông Nguyễn Văn Lợi: 'Đoàn ĐBQH TP.HCM hợp nhất là hiện thân của tầm vóc mới' 08/08/2025 11:57

(PLO)- Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Văn Lợi đánh giá Đoàn ĐBQH hợp nhất là hiện thân của một tầm vóc mới - gắn bó hơn với Nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia.

Sáng 8-8, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TP.HCM.

Tham dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII.

Ngoài ra còn có ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Về phía TP.HCM có ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Các đại biểu tham dự chương trình họp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Bốn bài học cốt lõi

Phát biểu tại chương trình họp mặt, ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, đã ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Ông nhắc lại cách đây gần 80 năm, ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu. Đến ngày 6-1-1946, trong thời khắc lịch sử thiêng liêng ngay sau khi giành được độc lập, toàn thể Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ của mình đi bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, phát biểu tại chương trình họp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Lợi nhìn nhận trải qua gần 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử. Theo đó, Quốc hội đã 6 lần sửa đổi, thông qua Hiến pháp và từng bước hoàn thiện thể chế chính trị, khẳng định vai trò trung tâm trong thiết lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển đất nước.

Theo ông, những thành tựu to lớn, truyền thống quý báu trong 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến định, luật định.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh có bốn bài học xuyên suốt, cốt lõi, còn nguyên giá trị, mang tính thời đại.

Đó là bài học về bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về tư tưởng trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân và bài học về không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm chắc lý luận, bám sát thực tiễn, hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Khắc Định trao hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tri ân sự đóng góp của các thế hệ ĐBQH

Cũng theo ông Nguyễn Văn Lợi, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra với nhiều cảm xúc đặc biệt. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ĐBQH vừa tham gia chống dịch vừa xây dựng thể chế cho chống dịch; Quốc hội phải họp vừa trực tuyến vừa trực tiếp, vừa căng dây cách ly để kỳ họp diễn ra an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch.

“Đó là một nhiệm kỳ thực hiện kỷ luật nghiêm minh đối với ĐBQH vi phạm khuyết điểm, vi phạm pháp luật. Đó là một nhiệm kỳ xây dựng, sửa đổi các luật, nghị quyết phù hợp thực tiễn, phục vụ sự phát triển của đất nước” - ông nhắc lại.

Vượt lên những thử thách ấy, ông Nguyễn Văn Lợi đánh giá Đoàn ĐBQH TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực, phấn đấu và đạt nhiều kết quả đáng trân trọng, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của Quốc hội và sự phát triển của mỗi địa phương cũng như cả nước.

Lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Dịp này, ông Nguyễn Văn Lợi cũng tri ân công lao của các thế hệ ĐBQH đi trước, các bậc tiền bối đã dày công vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam suốt 80 năm qua.

“Chính sự cống hiến, nền tảng kinh nghiệm và uy tín của các đồng chí đã góp phần tạo nên uy tín, sức mạnh và vị thế của Quốc hội Việt Nam ngày hôm nay” - ông Lợi khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi ba Đoàn ĐBQH của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức được hợp nhất thành một.

Theo ông Lợi, Đoàn ĐBQH hợp nhất, không chỉ là đại diện của ba địa phương, mà là hiện thân của một tầm vóc mới - một Đoàn gắn bó hơn với Nhân dân, bao quát hơn về lợi ích vùng, sâu sát hơn với thực tiễn, và mạnh mẽ hơn về tầm ảnh hưởng quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Lợi trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" cho các ĐBQH TP. Ảnh: THUẬN VĂN

“Đây cũng là đòi hỏi cấp thiết để chúng ta phải đổi mới cách làm việc, nâng cao năng lực đại diện, cải tiến phương thức tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát và phản biện chính sách - để tiếng nói của Nhân dân không chỉ vang lên ở địa phương, mà được khẳng định trong nghị trường quốc gia, trên trường quốc tế” - ông Nguyễn Văn Lợi bày tỏ.

Theo ông, những thành tựu của nhiệm kỳ qua sẽ là hành trang quý báu để Đoàn ĐBQH TP tiếp tục vững bước trên chặng đường mới. Nhiệm vụ còn nhiều nặng nề, đòi hỏi Đoàn ĐBQH TP phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao năng lực, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân hơn nữa, để đáp lại kỳ vọng của Nhân dân và xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quốc hội suốt 80 năm qua.