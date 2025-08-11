Áp lực công việc tăng, TP.HCM cần quan tâm nhiều hơn đến cán bộ cấp cơ sở 11/08/2025 17:16

(PLO)- Góp ý cho văn kiện đại hội, nguyên lãnh đạo TP.HCM cho rằng TP cần tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới. Trong đó, TP cần dứt khoát hơn nữa trong việc giải quyết các dự án còn tồn đọng suốt nhiều năm qua, tránh lãng phí.

Ngày 11-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TP.HCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Chánh Trực tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ làm động lực

Nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Chánh Trực đã dành nhiều thời gian góp ý cho công cuộc phát triển kinh tế của TP.HCM.

Theo ông, TP.HCM phải lấy sản xuất làm nền tảng trong phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp.

Ông Phạm Chánh Trực đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội cần nhận định toàn diện và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đổi mới mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xác lập mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ làm động lực, tiến tới sự phát triển kinh tế một cách độc lập.

Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Chánh Trực góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM cần tổ chức lại lực lượng sản xuất nhỏ, tiến đến hình thành lực lượng sản xuất quy mô lớn.

Cùng với đó, ông Phạm Chánh Trực cho rằng cần điều chỉnh quy hoạch theo mô hình đa trung tâm, kết hợp với chỉnh trang đô thị. "Phải xem lại toàn bộ quy hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, tầm vóc của TP.HCM" - nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM nêu.

Ông Phạm Chánh Trực cũng đề nghị đưa mục tiêu mỗi cặp vợ chồng có 2,1 con vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bởi hiện nay mức sinh của TP.HCM đạt 1,45 con/phụ nữ là rất thấp, dưới chuẩn. Theo ông Phạm Chánh Trực, đi kèm với chỉ tiêu này là những chính sách khuyến khích.

Ông lấy ví dụ như chính sách khuyến khích về nhà ở, chế độ thai sản, lương bổng, thu nhập, học phí, việc làm... "Phải có những chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con thì TP.HCM mới đảm bảo mức sinh" - ông Phạm Chánh Trực chia sẻ.

TP.HCM cần tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới

Đề cập đến mục tiêu tổng quát của TP.HCM, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, đề xuất mục tiêu tổng quát nên khắc hoạ đậm nét đặc trưng của TP.HCM như xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống.

Theo phân tích của bà Phạm Phương Thảo, TP.HCM phấn đấu vào top 100 thành phố đáng sống trên thế giới, như vậy, mục tiêu “thành phố đáng sống” sẽ bao hàm cả chỉ số hạnh phúc.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, nói TP cần tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới. Ảnh: THANH THÙY

Bà Phạm Phương Thảo cho rằng trong văn kiện phải thể hiện rõ việc cố gắng xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc cũ, các dự án kéo dài như làm nhanh đường Vành đai 2, tạo “quả đấm” về xây dựng hạ tầng mới. Cũng theo bà, TP cần dứt khoát hơn nữa trong việc giải quyết các dự án còn tồn đọng suốt nhiều năm qua, tránh lãng phí.

Đánh giá nỗ lực của TP.HCM sau thời điểm hợp nhất ba tỉnh, thành nhưng đã dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ đầy tâm huyết, cô đọng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nói TP.HCM góp ý thêm, cần duy trì yếu tố “thành phố nghĩa tình”, bởi đây là khẩu hiệu hành động mang ý nghĩa nhân văn của TP từ bao lâu nay.

Phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Ngoài vấn đề về kinh tế, công tác cán bộ cũng là vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm, góp ý kiến cho TP.HCM.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo nêu ý kiến, công tác cán bộ phải tạo niềm tin trong nội bộ, phải bổ nhiệm được người xứng đáng, có uy tín vào các cơ quan, vị trí chủ chốt. Đi cùng đó phải là tinh thần dám “giải cứu” người bị oan sai.

Các đại biểu góp ý tại đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vận hành bộ máy mới, bà Phạm Phương Thảo nhận định cần quan tâm đến cán bộ cơ sở trong bối cảnh có quá nhiều áp lực và nhiệm vụ mới hiện nay. Ngoài ra, cần phát huy hơn nữa dân chủ trong Đảng.

“Trong bối cảnh sắp xếp lại, phân cấp phân quyền phải rõ hơn, cấp trên tháo gỡ khó khăn cho cơ sở mạnh hơn. Tôi mong TP.HCM mới sẽ tiếp tục là đầu tàu của cả nước, không chỉ là kinh tế mà còn về nhiều mặt” - bà Phạm Phương Thảo bày tỏ.

Nhìn nhận cán bộ cơ sở quá nhiều việc, quá áp lực, bà Thảo nói rằng khi đưa những người có quy hoạch về cơ sở thì cũng phải quan tâm đến sự phát triển của họ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng quan tâm về vấn đề cán bộ. Bà đề cập đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ chủ chốt ngang tầm nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn sâu rộng, đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, có tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, khả năng dự báo và hoạch định chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa quan tâm về vấn đề cán bộ. Ảnh: THANH THÙY

Theo nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, mục tiêu này là đúng đắn nhưng cần lưu tâm đến yếu tố đạo đức, phẩm chất của cán bộ.

“TP cần đặt trọng tâm vào sự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, phẩm chất của cán bộ. TP có giải pháp ra sao về vấn vấn đề tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức phẩm chất cán bộ thế nào, nhất là người đứng đầu trước những thách thức, bối cảnh hiện nay” - bà Trương Mỹ Hoa gợi mở.

Cũng theo bà Trương Mỹ Hoa, khi ba tỉnh sáp nhập, TP.HCM có 168 phường, xã và đặc khu. Việc này được thực hiện trong sự khẩn trương, nhanh nên việc cán bộ chưa thể thích ứng ngay với bộ máy mới là điều cần lưu tâm.

“Với quyền hạn lớn hơn, áp lực của cấp phường cũng lớn hơn. Trong nhiệm kỳ tới, khi 3 tỉnh đã sáp nhập vào, đã gắn kết rồi thì TP có sự quan tâm ra sao với đội ngũ cấp phường, xã? Trình độ cán bộ, năng lực cán bộ trong bộ máy mới phải tính toán để có sự cân bằng, hài hòa trong đội ngũ. Phường, xã ổn thì mới vững, phải chú trọng xây dựng cấp cơ sở” - nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nêu.