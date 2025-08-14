TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây 14/08/2025 12:31

(PLO)- Đại hội Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định mục tiêu đưa địa phương phát triển toàn diện, hiện đại, nghĩa tình; nâng cao chất lượng sống của người dân và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáng 14-8, Đảng bộ xã An Nhơn Tây, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, dự đại hội.

Khai thác lợi thế địa phương để phát triển

Tại đại hội, bà Lê Ngọc Sương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết sau khi sáp nhập An Nhơn Tây có hệ thống chính trị tinh gọn, hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các địa bàn lân cận.

Ông Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ (Lê) Thị Sang. Ảnh: NT

Xã đang có những thuận lợi như bốn đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5.000 gắn với định hướng phát triển đô thị ven sông Sài Gòn, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Mỹ Hưng, Thảo cầm viên mới.

“Những yếu tố này tạo động lực để kinh tế xã phát triển nhanh, vượt bậc trong thời gian tới” - bà Sương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng nhìn nhận còn nhiều thách thức như hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế, dân số trong độ tuổi lao động thấp, nhu cầu đầu tư sớm hạ tầng dân sinh, nhà ở và bảo đảm an ninh trật tự để đáp ứng tốc độ phát triển.

An Nhơn Tây định hướng phát triển kinh tế dựa trên nông nghiệp – thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển ổn định, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý.

Lợi thế cảnh quan sinh thái, di tích lịch sử, vị trí ven sông Sài Gòn sẽ được khai thác để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chú trọng nâng cao giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã An Nhơn Tây mỗi ngày tiếp nhận, giải quyết khoảng 120 hồ sơ cho người dân. Ảnh: NT

Theo lãnh đạo UBND xã, đến năm 2030, xã phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm hơn 10,6% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người 160-190 triệu đồng, 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 100% dân dùng nước sạch; kéo giảm 5% tội phạm trật tự xã hội mỗi năm, khám phá 100% vụ án cướp, cướp giật tài sản...

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Huỳnh Vĩnh Lộc làm Phó Bí thư Thường trực; bà Lê Ngọc Sương giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Thời cơ phát triển rất lớn

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, đánh giá An Nhơn Tây hôm nay được hình thành từ ba xã cũ An Nhơn Tây, An Phú và Phú Mỹ Hưng. Tuy tên gọi và mô hình hoạt động mới nhưng vẫn giữ vững truyền thống cách mạng và khí phách kiên cường.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã tiền thân đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều kết quả toàn diện: công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội có chuyển biến tích cực.

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Thu ngân sách vượt 170% chỉ tiêu, giải ngân đầu tư công đạt hơn 92%; 39 tuyến đường được nâng cấp với tổng chiều dài hơn 7,4 km; tỉ lệ hộ nghèo xóa trắng; thu nhập bình quân trên 93 triệu đồng/năm; an ninh trật tự được giữ vững, tội phạm, tệ nạn được kiểm soát, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây ra mắt tại đại hội. Ảnh: NT

Ông Phạm Thành Kiên đánh giá An Nhơn Tây đang có cơ hội vàng để bứt phá với diện tích rộng, vị trí thuận lợi, nằm trong quy hoạch phát triển các khu đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn cùng nhiều dự án trọng điểm.

Do đó, ông đề nghị Đảng bộ xã tập trung năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập; phát triển kinh tế – xã hội toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ba khâu đột phá được Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM nhấn mạnh gồm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền số, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cải cách quản lý đất đai, phát triển các thiết chế văn hóa – thể thao, thương mại.

"Đại hội lần thứ I của Đảng bộ xã An Nhơn Tây là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước chuyển mình về tổ chức, tư duy, hành động" - ông Kiên nói và đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần nhanh chóng ban hành chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn, có lộ trình, trách nhiệm và sản phẩm rõ ràng.