TP.HCM: Ông Nguyễn Chí Dũng làm Bí thư xã Bình Mỹ 12/08/2025 21:38

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Mỹ, TP.HCM đặt mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị, gắn với phát triển bền vững và đảm bảo an ninh trật tự.

Chiều 12-8, Đảng bộ xã Bình Mỹ, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của vùng đất anh hùng, nguyên là một phần của huyện Củ Chi “Đất thép thành đồng”.

Ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: NT

Ông Phạm Thành Kiên ghi nhận xã Bình Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Bình Mỹ, Hòa Phú và Trung An, sở hữu vị trí chiến lược ven sông Sài Gòn, tiềm năng lớn về nông nghiệp đô thị, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Mỹ đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều thành tựu toàn diện về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giữ vững an sinh và an ninh trật tự.

Các đại biểu tham dự đã ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Ảnh: NT

Chỉ ra một số hạn chế như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường và tính bền vững của kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM đề nghị Đại hội tập trung phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khả thi.

Định hướng thời gian tới, ông Phạm Thành Kiên yêu cầu thực hiện đồng bộ năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống; bảo đảm an sinh xã hội và phát triển văn hóa - giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; củng cố quốc phòng - an ninh.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Mỹ ra mắt tại đại hội. Ảnh: NT

Ông lưu ý Ban Chấp hành khóa mới cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để đưa Bình Mỹ phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự phồn vinh của TP.HCM.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Mỹ sẽ biến những chủ trương, nghị quyết của Đại hội hôm nay thành những hành động cụ thể, những kết quả thiết thực, đưa quê hương Bình Mỹ phát triển nhanh, bền vững, trở thành vùng đất văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp xứng đáng vào sự phồn vinh của TP.HCM” – ông Kiên nói.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Mỹ, phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Đại hội đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Bình Mỹ nhiệm kỳ mới gồm 33 người.

Trong đó ông Nguyễn Chí Dũng, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Mỹ; ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Phan Hiệp Hòa, giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.