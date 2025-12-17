Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu dịp Giáng sinh 17/12/2025 13:04

Sáng 17-12, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đến thăm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM, trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trò chuyện, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đức Hồng y.

Bí thư Trần Lưu Quang thăm Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Trần Lưu Quang chúc Đức Hồng y mạnh khỏe, tiếp tục có ý kiến, góp ý cho TP. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe của Đức Hồng y.

Nhân dịp Giáng sinh, Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Đức Hồng y mạnh khỏe, tiếp tục có ý kiến, góp ý cho TP trong công tác an sinh xã hội, nhất là các chương trình chăm lo người yếu thế. Ông cũng chúc các giáo dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục chung sức xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển bền vững.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM; thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM; Linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận TPHCM, Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn; Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM.

Chia sẻ với Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, sau hợp nhất TP.HCM đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với quy mô rộng, tiềm lực lớn, phân cấp mạnh mẽ, TP.HCM sẽ có nhiều điều kiện để phát triển.

Dù vậy, TP vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt mục tiêu. Lãnh đạo TP và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng; tập trung khai thông mọi nguồn lực, cả vật chất và tinh thần để phát triển.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, thời gian qua, bà con giáo dân có nhiều đóng góp cho việc chung của TP; mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bà con giáo dân trong xây dựng và phát triển TP.HCM.

Bí thư Trần Lưu Quang chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục luôn dồi dào sức khỏe, có một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, an lành.

Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ chia sẻ với lãnh đạo TP ở thời điểm có nhiều đổi mới trong vận hành bộ máy.

Bí thư Trần Lưu Quang chúc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và các vị linh mục luôn dồi dào sức khỏe, có một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp, an lành. Ảnh: THANH THÙY

Đức Tổng Giám mục mong muốn trong năm mới, TP.HCM tiếp tục phát triển mạnh mẽ, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 98 sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Đức Tổng Giám mục tin tưởng trong tương lai, TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung phát triển đồng bộ, song hành với sự phát triển kinh tế là phát triển mạnh các chỉ số hạnh phúc.

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chúc Bí thư Thành ủy TP.HCM, các lãnh đạo và nhân dân TP một mùa Giáng sinh an hòa, hạnh phúc.