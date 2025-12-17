Thời sự sáng 17-12: F-16 Thái Lan tấn công khiến Campuchia phải lên tiếng 17/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 17-12: Chuẩn bị khởi công, khánh thành, thông xe 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỉ đồng; Ví MoMo lên tiếng về thông tin liên quan ông Hoàng Hoa Trung và dự án Nuôi Em; Campuchia lên tiếng chuyện Thái Lan dùng F-16; Bangkok tuyên bố thu lượng lớn vũ khí Phnompenh; Nga xác nhận có công dân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Úc...

Thời sự sáng﻿ 17-12: F-16 Thái Lan﻿ tấn công khiến Campuchia phải lên tiếng

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công tại Quân khu 5 của Campuchia, làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey. Cụ thể, sáng ngày 16-12, lực lượng Thái Lan đã sử dụng khói độc, pháo binh và bộ binh tấn công dữ dội vào khu vực Prey Chan nhưng bị lực lượng Campuchia bắn trả quyết liệt, ngăn chặn xâm nhập.

Trước đó, tối ngày 15-12, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra tuyên bố lên án việc Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 không kích nhiều tỉnh của Campuchia, gọi đây là sự vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ và các nguyên tắc quốc tế. Bộ này cho biết các cuộc không kích tiến sâu 80-90 km vào lãnh thổ Campuchia, khiến ít nhất 15 thường dân thiệt mạng.