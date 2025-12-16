Bản tin tối: Vụ bằng quốc tế không được công nhận: Cao đẳng nghề lại quảng cáo là 'học viện'; Căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan chưa hạ nhiệt 16/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 16-12 cập nhật các thông tin nổi bật: Vụ bằng quốc tế không được công nhận: Cao đẳng nghề lại quảng cáo là 'học viện'; Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; Vụ thảm án tại Đắk Lắk có diễn biến mới...

Bản tin tối﻿ 16-12: Vụ bằng quốc tế không được công nhận: Cao đẳng nghề lại quảng cáo là 'học viện'; Căng thẳng giữa Campuchia﻿ - Thái Lan chưa hạ nhiệt

Ngày 15-12, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đã có cuộc gặp báo chí, phản hồi về những lùm xùm liên quan đến việc nhiều cựu học viên không được công nhận văn bằng liên thông cử nhân của Đại học Liverpool John Moores (Anh).

Tại cuộc gặp, vấn đề trường cao đẳng nghề nhưng lại quảng cáo là "học viện" gây hiểu nhầm cho người học cũng được nêu ra. Lý giải về việc này, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành kiêm Phó Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định ngay từ những ngày đầu, trường được thành lập bởi Học viện Thời trang London của Anh. Tên trường - Học viện Thiết kế và Thời trang London - cũng là tên dịch ra tiếng Việt của nhà đầu tư.

