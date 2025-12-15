Khởi tố hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ‘ăn chặn’ tiền A80 của sinh viên 15/12/2025 21:49

(PLO)- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng hai cấp dưới bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 15-12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Long (Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Phạm Văn Long.

Cùng bị khởi tố với Long về tội danh nêu trên còn có Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là A80) có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Bị can Sáng tại cơ quan công an.

Theo đó, vào tháng 11 năm 2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80. Sau khi Nhà trường nhận được Quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tại chứng từ, Sáng đã để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập. Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của Nhà trường để quyết toán tổng số tiền hơn 1,9 tỉ đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1,96 triệu đồng).

Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi hơn 924 ngàn đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người) và còn dư lại hơn 202 triệu đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).

Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về phương án chi tiền trên và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Bị can Ngọc tại cơ quan điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan Công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80. Hiện Hiện Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.