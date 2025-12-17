Vụ cá sấu hoa cà sổng chuồng cắn người: Chủ bị phạt 315 triệu đồng 17/12/2025 18:44

(PLO)- Nuôi trái phép cá sấu hoa cà làm cảnh nhưng chuồng trại sơ sài khiến cá sấu sổng ra ngoài cắn người, một cá nhân ở Tây Ninh vừa bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 315 triệu đồng.

Ngày 17-12, thông tin từ ngành chức năng tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.T (ngụ ấp 8, xã Tầm Vu) về hành vi nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép.

Mức phạt nặng cho hành vi nuôi loài nguy cấp

Theo quyết định xử phạt, ông T. phải nộp phạt 315 triệu đồng do có hành vi nuôi, nhốt trái phép 1 cá thể cá sấu hoa cà (Crocodylus porosus) mà không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản hợp pháp.

Cơ quan chức năng xác định, cá sấu hoa cà là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, thuộc Phụ lục I của Công ước CITES và nằm trong nhóm IB theo Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam.

Đây là nhóm được pháp luật bảo vệ ở mức cao nhất, mọi hành vi nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép đều bị xử lý nghiêm.

Con cá sấu sổng chuồng ra ngoài cắn người. Ảnh: MXH

Căn cứ khoản 12 Điều 21 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2022), mức phạt 315 triệu đồng đã được áp dụng để răn đe. Ngoài hình phạt chính, ông T. còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là tịch thu toàn bộ chuồng nuôi và buộc nộp lại 650.000 đồng (tương ứng giá trị tang vật là con cá sấu đã bị tiêu hủy trái quy định).

Sổng chuồng cắn thầy giáo

Hành vi vi phạm của ông T. chỉ bị phát hiện sau khi xảy ra sự cố cá sấu tấn công người gây xôn xao dư luận địa phương.

Cụ thể, vào ngày 27-10, con cá sấu do ông T. nuôi đã sổng chuồng, thoát ra kênh nước gần nhà. Khi một giáo viên Trường THCS xã Thuận Mỹ đang kéo dớn tại mương nước sau nhà thì bất ngờ bị con vật tấn công, cắn vào chân.

Vết thương của thầy giáo bị cá sấu cắn.

Nạn nhân sau đó phải đi cấp cứu và khâu nhiều mũi. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã vây bắt và đập chết con cá sấu để đảm bảo an toàn.

Đến ngày 20-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Lúc này, ông T. mới thừa nhận con cá sấu tấn công người là của mình. Đáng nói, sau khi người dân đập chết con vật, ông T. đã mang xác cá sấu về làm thịt.

Qua xác minh nguồn gốc, ông T. khai nhận khoảng 4 năm trước được một người trong nhóm chơi cá sấu cảnh trên mạng xã hội tặng lại con vật này. Ông đã lên bến xe Chợ Lớn (TP.HCM) nhận con cá sấu (lúc đó nặng khoảng 4–4,5kg) về nuôi làm cảnh.

Trước thời điểm sổng chuồng, cá sấu đã nặng khoảng 6–7kg. Khi phát hiện vật nuôi biến mất, ông T. tự đi tìm mà không báo cho cơ quan kiểm lâm hay chính quyền địa phương, dẫn đến hậu quả đáng tiếc nêu trên.