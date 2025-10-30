Vụ thầy giáo bị cá sấu sổng chuồng cắn ở Tây Ninh: Dấu hiệu vi phạm của chủ nuôi 30/10/2025 17:19

(PLO)- Theo luật sư, hành vi để cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nạn nhân bị thương tích nặng...

Ngày 30-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) đã đến xác minh vụ cá sấu sổng chuồng cắn người xảy ra tại ấp 8, xã Tầm Vu.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 27-10, ông NTTr (là thầy giáo ở Trường THCS xã Thuận Mỹ) đang kéo lờ dưới mương sau nhà thì phát hiện cá sấu mắc vào. Khi ông nắm đuôi kéo ra, con vật bất ngờ quay lại cắn khiến ông bị đứt gân chân.

Con cá sấu sổng chuồng ra ngoài cắn người. Ảnh: MXH

Nghe tiếng kêu cứu, vợ ông Tr trong nhà chạy ra dùng dao chặt đứt miệng cá sấu khiến con vật chết tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Từ thú chơi lạ đến nguy cơ phạm luật

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã xác minh cho thấy cá sấu gây thương tích là của ông NMT, ngụ cùng xã. Ông NMT cho biết đã nhận nuôi cá sấu cách đây 4 năm từ một người không rõ lai lịch thông qua nhóm cá sấu cảnh trên mạng xã hội.

Khi nhận nuôi, cá sấu nặng khoảng 4-4,5kg, đến nay đạt 6-7kg. Khoảng 15 ngày trước, cá sấu sổng chuồng, ông NMT tự đi tìm nhưng không báo cơ quan chức năng. Đến khi nghe tin ông Tr bị cắn, ông NMT mới biết con vật gây ra tai nạn là của mình. Sau đó, ông mang cá sấu chết về làm thịt và cử người thân đến bệnh viện hỗ trợ chi phí điều trị cho nạn nhân.

Theo Đội Kiểm lâm cơ động, ông NMT nuôi cá sấu không rõ nguồn gốc, không đăng ký gây nuôi và chuồng trại không đảm bảo an toàn. Khi cá sấu sổng chuồng, ông không báo cáo cơ quan chức năng. Đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý, nuôi nhốt động vật hoang dã.

Hiện vụ việc đang được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xem xét, tham mưu hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý

ThS-LS Đặng Thị Thuý Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Nghị định số 06/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021) về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì cá sấu (thuộc chi Crocodylus) nếu không phải cá sấu hoa cà hoặc cá sấu xiêm thì được quy định là động vật hoang dã thông thường, không nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB hoặc IIB.

Do đó, hộ dân vẫn có thể nuôi cá sấu làm cảnh hoặc thương phẩm nếu đáp ứng đủ điều kiện như: Có nguồn gốc hợp pháp (phải mua từ cơ sở được cấp phép, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ), có giấy phép nuôi cá sấu cảnh được cơ quan quản lý địa phương hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp, thực thi việc ghi chép sổ theo dõi vật nuôi quy định, ngoài ra hộ gia đình còn phải đảm bảo chuồng trại, rào chắn an toàn tuyệt đối, không được để cá sấu sổng chuồng gây nguy hiểm cho người và vật nuôi. Nếu không đáp ứng được các điều kiện trên, hành vi nuôi cá sấu bị coi là vi phạm pháp luật về quản lý động vật hoang dã.

Cũng theo LS Thúy Huyền, đối với hành vi nuôi nhốt cá sấu không rõ nguồn gốc, không đăng ký của ông NMT, người này có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 35/2019 (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022).

Cụ thể, theo Điều 21 Nghị định này, hành vi “nuôi, nhốt động vật rừng thông thường không có nguồn gốc hợp pháp, không đăng ký với cơ quan kiểm lâm hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn” là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 5 - 400 triệu đồng.

Việc không báo cáo với chính quyền địa phương khi con cá sấu sổng chuồng là một hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý vật nuôi nguy hiểm và có thể được coi là tình tiết tăng nặng vì trường hợp này ông NMT không báo cơ quan chức năng nên không thể ngăn chặn nguy cơ gây thiệt hại, cụ thể đã làm cho anh NTTr bị đứt gân chân.

Mặc dù pháp luật hiện hành không quy định riêng hành vi “không báo sổng chuồng động vật hoang dã”, nhưng trong tổng thể hành vi vi phạm (nuôi không đăng ký, chuồng không an toàn, vật nuôi nguy hiểm làm thương tích người khác) thì việc không báo cáo có thể được xem là tình tiết tăng nặng vì làm tăng nguy cơ và hậu quả của vụ việc.

Hơn nữa, trong xử lý hành chính hoặc hình sự, cơ quan chức năng có thể xem đây là biểu hiện của việc thiếu phòng ngừa và quản lý nghiêm ngặt để tăng mức xử phạt.

Nếu vụ việc có tính chất nghiêm trọng, như nạn nhân bị thương tích nặng hay tử vong, hành vi của ông NMT có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về "Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác” hay “Tội vô ý làm chết người”...