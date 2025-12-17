Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội chia sẻ về đào tạo nhân lực chất lượng cao 17/12/2025 16:26

(PLO)- Không chỉ đặt hàng đào tạo 50.000 nhân lực số chất lượng cao hay cử sinh viên giỏi đi học ở các trường đại học hàng đầu thế giới, Hà Nội còn hướng tới tuyển chọn, bồi dưỡng nhân tài từ bậc THCS, thậm chí nghiên cứu đào tạo tinh hoa từ khâu chọn lọc gen, thai giáo...

Ngày 17-12, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội với thanh niên năm 2025, với chủ đề “Thanh niên Thủ đô: Khơi dậy khát vọng – Tiên phong sáng tạo – Hành động trách nhiệm”.

Tại đây, nhiều ý kiến của trí thức trẻ tập trung vào việc TP cần có cơ chế mạnh mẽ hơn để khơi thông nguồn lực con người, đặc biệt là đội ngũ trẻ có năng lực công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Đặt vấn đề tại buổi đối thoại, giảng viên Phạm Huy Hiệu (Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni) đề nghị TP Hà Nội tạo điều kiện để trí thức trẻ được trực tiếp tham gia triển khai các nền tảng công, qua đó phát huy thế mạnh sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên Thủ đô.

Giải đáp nội dung này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, sở đang trình UBND TP Hà Nội một đề án đào tạo nguồn nhân lực theo nhiều cấp độ, nhiều hình thức, với trọng tâm là tuyển chọn sớm, đào tạo bài bản và sử dụng hiệu quả.

Trước mắt, Hà Nội sẽ đặt hàng đào tạo ngay 50.000 nhân lực số chất lượng cao tại các trường đại học, học viện. TP có thể tuyển chọn sinh viên từ năm thứ 2, năm thứ 3; ngân sách TP chi trả chi phí đào tạo, còn các cơ sở giáo dục sẽ đào tạo theo định hướng, nhu cầu cụ thể của TP.

Sau khi tốt nghiệp, những nhân lực này sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ của TP và phải cam kết cống hiến cho Hà Nội trong một thời gian nhất định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn. Ảnh: VT

Song song với đó, Hà Nội dự kiến chi khoảng 40 tỉ đồng mỗi năm để tuyển chọn khắt khe các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp trong các ngành công nghệ chiến lược. Những người được lựa chọn sẽ được TP tài trợ học phí và cử đi đào tạo tại các trường đại học thuộc nhóm hàng đầu thế giới.

Sau khi hoàn thành chương trình, họ phải cam kết làm việc cho Hà Nội ít nhất 5 năm. Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chương trình này sẽ được triển khai ngay từ năm 2026.

Đáng chú ý, Hà Nội không chỉ tập trung vào nguồn nhân lực đã trưởng thành mà còn hướng tới đào tạo tinh hoa từ rất sớm, với cách tiếp cận được ví như tuyển chọn nhân tài từ trong "trứng nước”.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ để “đào tạo tinh hoa” từ sớm với hai cấp độ.

Trong đó, cấp độ thứ nhất là đào tạo, chọn lọc từ lớp 6 thuộc khối trung học cơ sở. Khi đó, những học sinh xuất sắc được lựa chọn, tách riêng ra để đào tạo toàn năng theo một chương trình học cao hơn, đặc biệt hơn, với sự hỗ trợ của AI, chuyển đổi số, chuyên gia trong nước và quốc tế.

Ở cấp độ thứ 2 sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa cho đến lúc trưởng thành. Có thể lựa chọn người ngay từ lúc sinh ra, thậm chí còn đang kiểm chứng khoa học về thai giáo để lựa chọn. “Cái này thế giới làm rồi, giờ chúng ta mới làm”, ông Tuấn cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, với chiến lược này, chỉ sau vài năm, TP sẽ hình thành được lực lượng lao động chất lượng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu của khu vực công mà còn đủ khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phục vụ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào Hà Nội.