Ông Trần Sỹ Thanh: Hà Nội đang ở giai đoạn thuận lợi nhất để hiện thực hoá khát vọng 15/12/2025 18:30

(PLO)- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ với cử tri chưa bao giờ Hà Nội hội tụ nhiều thế mạnh về cơ chế, đội ngũ cán bộ và sự đồng thuận của xã hội để hiện thực hoá khát vọng phát triển như giai đoạn hiện nay…

Chiều ngày 15-11, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri 9 xã thuộc địa bàn hai huyện Mê Linh, Sóc Sơn cũ để thông tin về kết quả kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại trụ sở HĐND - UBND xã Sóc Sơn và được kết nối trực tuyến tới 8 xã khác gồm: Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh.

Hà Nội đang đứng trước thời cơ tăng tốc phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ với đông đảo cử tri đây là lần hội nghị tiếp xúc cử tri đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh Quốc hội XV vừa kết thúc kỳ họp 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông, mặc dù kỳ họp 10 là kỳ họp cuối nhưng là kỳ họp chuyển tiếp, mở ra giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn của đất nước. “Nghị quyết Trung ương, báo chí đều nói đây là thời kỳ vươn mình. Chúng ta không kết thúc, mà đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về phát triển”, ông nhấn mạnh.

Cụ thể, kỳ họp 10 đã thông qua số lượng luật, nghị quyết lớn (51 luật, 39 nghị quyết), thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đột phát trong thể chế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Ảnh: Trọng Phú

“Từ chỗ nhìn nhận thể chế là điểm nghẽn, điểm yếu, thì giờ đây thể chế đã trở thành điểm mạnh, tạo cơ hội để đất nước tăng tốc, phát triển nhanh hơn trong thời kỳ mới”, ông Thanh nói và cho rằng tinh thần của nhiều đạo luật đã tiệm cận thực tiễn, “sát với hơi thở cuộc sống hơn, gần với nguyện vọng của người dân hơn”.

Theo ông, đây là tiền đề để cả hệ thống chính trị huy động tổng lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Liên hệ thực tiễn Thủ đô, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Hà Nội đang ở thời điểm có nhiều điều kiện thuận lợi nhất từ trước đến nay để hiện thực hóa khát vọng phát triển.

“Chưa bao giờ Hà Nội hội tụ nhiều thế mạnh như bây giờ, với cơ chế đặc thù thuận lợi nhất, với đội ngũ cán bộ tinh gọn, quyết liệt hơn”, ông nói.

Ông phân tích, tại kỳ họp 10 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Theo đó HĐND TP Hà Nội được Quốc hội trao thẩm quyền rất lớn, được phép quyết định nhiều dự án quy mô lớn mà trước đây phải xin ý kiến ở cấp cao hơn.

Cùng với đó tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ cũng có chuyển biến rõ nét, từ “không dám đề xuất, không dám sáng kiến”, thì nay nhiều sở, ngành, xã, phường đã mạnh dạn, quyết liệt hơn, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Sự đồng thuận xã hội là nền tảng quan trọng

Một điểm sáng khác được Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trần Sỹ Thanh nhiều lần nhấn mạnh là sự đồng thuận ngày càng cao của người dân Thủ đô. Theo ông, người dân Hà Nội ngày càng chia sẻ, đồng hành với chính quyền, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như thiên tai, dịch bệnh hay khi triển khai các nhiệm vụ lớn.

“Biểu hiện rõ nhất là tinh thần đoàn kết, an toàn, sẻ chia. Ngay cả những người khó tính nhất cũng phải thừa nhận điều đó”, ông nói và cho rằng sự đồng thuận này đang lan tỏa sang các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai và triển khai các dự án trọng điểm.

Với nền tảng đó, ông bày tỏ tin tưởng Hà Nội có thể đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, đồng thời bảo đảm tốt các vấn đề về an ninh, an toàn, môi trường và quốc phòng.

Chia sẻ thêm, ông Thanh cho biết dù không ứng cử từ đầu tại đơn vị bầu cử này, nhưng hơn ba năm làm việc tại Hà Nội đã để lại trong ông nhiều tình cảm sâu sắc. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành, chia sẻ của các cấp chính quyền cơ sở, cử tri và nhân dân địa phương.

“Tôi cảm nhận được sự quý mến từ ánh mắt, từ cái bắt tay của bà con. Đó là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục cống hiến trong thời gian tới”, ông nói và nhấn mạnh dù ở cương vị công tác nào ông cũng luôn đồng hành cùng Hà Nội, vì sự phát triển của Hà Nội theo đúng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ phóng viên, báo chí đã sát cánh cùng Hà Nội trong nhiều mặt công tác, dù thừa nhận đôi khi vẫn có những khác biệt trong cách nhìn nhận, đánh giá. Theo ông, sự thẳng thắn, chừng mực của truyền thông cũng là yếu tố cần thiết để Hà Nội phát triển bền vững.