Hà Nội: Người bị thu hồi đất được mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm 13/12/2025 18:49

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa bổ sung quy định người bị thu hồi đất để triển khai các dự án trên địa bàn được mua, thuê mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm.

Chiều 13-12, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP.

Theo đó, nghị quyết mới đã sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND, làm rõ thêm quyền lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với người bị thu hồi đất.

Cụ thể, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng không có nhu cầu tái định cư, được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Trường hợp này không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập theo quy định hiện hành.

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.

Đáng chú ý, nghị quyết cũng bổ sung chính sách đối với nhóm không đủ điều kiện tái định cư. Theo đó, chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư, có khó khăn về nhà ở, được lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP, không phải bốc thăm và không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, đối tượng, thu nhập.

HĐND TP Hà Nội giao UBND TP quy định chi tiết các tiêu chí để xem xét cho các trường hợp được mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể và thực tiễn triển khai.

Nghị quyết được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về chỗ ở cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời tăng tính linh hoạt trong chính sách tái định cư và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn TP, khắc phục "điểm nghẽn" trong khâu giải phóng mặt bằng, một căn bệnh mà nhiều dự án gặp phải trong nhiều năm nay.