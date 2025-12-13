Hà Nội vận hành 'bộ não' giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI 13/12/2025 14:41

(PLO)- Với 1.837 camera AI kết nối đồng bộ, Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay.

Ngày 13-12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông (tại số 54 Trần Hưng Đạo) vào vận hành. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ số vào quản lý giao thông đô thị của Thủ đô.

Trung tâm này được đầu tư trang bị đồng bộ với 3 hệ thống trọng tâm gồm: Hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và Hệ thống quản lý an ninh trật tự.

"Đầu não" quản lý với hạ tầng "khủng"

Hình ảnh Trung tâm điều khiển giao thông của Hà Nội.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, Trung tâm đóng vai trò là "đầu não" kết nối mạng lưới 1.837 camera các loại cùng 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu ứng dụng công nghệ AI.

Cụ thể, hệ thống điều khiển tự động vận hành dựa trên dữ liệu thu thập từ 957 camera lắp đặt tại 195 nút giao (trong tổng số 564 nút giao tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10-2025). Hệ thống này có khả năng phân tích lưu lượng giao thông để điều chỉnh tín hiệu thích ứng theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, 132 camera giám sát PTZ (có khả năng xoay đa chiều, zoom cận cảnh) được bố trí để mở rộng góc quan sát, phục vụ an ninh trật tự.

Đáng chú ý nhất là hệ thống 748 camera AI chuyên dụng với độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ 50 khung hình/giây). Hệ thống này có khả năng tự động nhận diện, phân tích và hỗ trợ xử lý tối đa 28 hành vi vi phạm giao thông. Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ tập trung trên 20 máy chủ với thời gian tối đa 75 ngày, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong xử lý vi phạm.

So với hệ thống cũ, hệ thống mới giúp rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình.

Hiệu quả từ "Làn sóng xanh": Giảm 31% thời gian di chuyển

Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, Trung tâm đã thiết lập thành công 6 tuyến "làn sóng xanh" trên các trục đường huyết mạch như: Phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ.

Kết quả đo lường cho thấy, so với hệ thống cũ, giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh giúp rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của phương tiện, giảm đáng kể số lần dừng chờ đèn đỏ và giải tỏa áp lực lưu lượng tại các nút giao.

Mục tiêu của Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc "phạt nguội" mà hướng tới giảm ùn tắc, giảm tải cho lực lượng CSGT cắm chốt và nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Hướng tới phủ sóng camera AI tận ngõ, ngách

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Trung tâm sẽ đóng vai trò là "bộ não" giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực. Camera AI không chỉ bắt lỗi vi phạm (dừng đỗ sai, lấn làn, vỉa hè...) mà còn đo đếm mật độ xe để tối ưu hóa đèn tín hiệu.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp kết nối hạ tầng của Trung tâm với ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Điều này cho phép việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện "toàn trình" trên môi trường điện tử, đánh dấu bước tiến trong xây dựng lực lượng Công an số.

Năm 2026, Công an TP Hà Nội phấn đấu lắp đặt khoảng 5.000 camera AI.

Về lộ trình tương lai, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, năm 2026, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục phương châm "vừa chạy vừa xếp hàng", phấn đấu lắp đặt khoảng 5.000 camera AI, mở rộng phạm vi giám sát tới cả các tuyến ngõ, ngách để đảm bảo an ninh trật tự toàn diện cho Thủ đô.