Tai nạn giao thông phức tạp, TP.HCM điều chỉnh phân làn xe trên hàng loạt tuyến đường 12/12/2025 10:54

(PLO)- Trong bối cảnh tai nạn giao thông ở khu vực Bình Dương cũ diễn biến phức tạp, TP.HCM sẽ điều chỉnh phân làn trên một loạt tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu khẩn trương phân làn lại các tuyến đường khu vực Bình Dương cũ.

Sở này cho biết, thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Bình Dương cũ diễn biến phức tạp, trong đó xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và phương tiện ô tô tải trọng nặng (container, đầu kéo kéo rơ-móoc…),

Sở Xây dựng đã triển khai điều chỉnh phân làn giao thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn và đường Quốc lộ 13 theo hướng các phương tiện ô tô tải nặng lưu thông trên làn đường sát dải phân cách giữa. Đến nay, bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường trên, được sự đồng thuận của người tham gia giao thông.

Nhằm tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tình hình tai nạn trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP điều chỉnh biển báo phân làn đường trên đường ĐT.743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã ba với đường Độc Lập); đường Độc Lập, đường ĐT.746 (đoạn từ cầu Tân Khánh đến nút giao với đường Mười Muộn - Tân Thành) và ĐT.747B (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã tư với đường ĐT.747A).

Cụ thể, làn đường 1 (sát vỉa hè) tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Làn đường 2 tổ chức cho các loại xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Các làn đường còn lại (về hướng dải phân cách giữa) tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông.

TP.HCM đã phân lại làn xe trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Đồng thời, điều chỉnh biển báo phân làn đường trên các tuyến đường (có tối thiểu 3 làn đường mỗi chiều xe chạy mà không có đường song hành như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, Lê Lợi, Dân Chủ, Huỳnh Văn Lũy, Lý Thái Tổ, Lê Hoàn...) trong Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị Bình Dương do Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP đầu tư, quản lý. Phương án điều chỉnh giao thông tương tự như trên.

Sở Xây dựng yêu cầu điều chỉnh vạch sơn phân làn nét liền thành nét đứt giữa làn xe máy với ô tô để thuận tiện cho các phương tiện lưu thông; tại các vị trí giao lộ lắp đặt bổ sung dải phân cách tách làn giữa xe máy và ô tô một đoạn khoảng 30- 50 m trước khi đến giao lộ. Nghiên cứu bổ sung pha đèn rẽ trái cho xe 2 bánh tại các nút giao phù hợp.

Ngoài ra, khẩn trương triển khai thiết kế, điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay cây xăng Kim Hằng theo hướng tháo dỡ vòng xoay, bố trí tiểu đảo giao thông, kết hợp với biển báo, vạch sơn đường và hệ thống đèn tín hiệu để điều tiết giao thông tại giao lộ.

Cạnh đó, Sở yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG Khẩn trương điều chỉnh ngay biển báo phân làn đường trên đường ĐT.741, cụ thể như sau:

Làn đường 1 (sát vỉa hè): Tổ chức cho các loại xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Làn đường 2: Tổ chức cho các loại xe ô tô con, xe ô tô khách từ 16 chỗ trở xuống, xe buýt lưu thông.

Làn đường 3 (sát dải phân cách giữa): Tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, thực hiện điều chỉnh biển báo phân làn đường trên các tuyến đường (có tối thiểu 3 làn đường mỗi chiều xe chạy mà không có đường song hành) thuộc thẩm quyền quản lý (đường Phạm Ngọc Thạch, đường vào Trung tâm Hành chính tỉnh…) và trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ và Đoạn Quản lý Sửa chữa công trình giao thông tỉnh Bình Dương theo dõi tình hình triển khai thực hiện; trường hợp sau ngày 31-12-2025, các đơn vị vẫn chưa triển khai thực hiện, Trung tâm phải tham mưu báo cáo sở giao đơn vị triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường trên, hoàn thành trước ngày 10-1-2026.