TP.HCM chốt ngày chính thức phân lại làn đường Mỹ Phước - Tân Vạn 12/11/2025 15:08

(PLO)- Kể từ ngày 14-11, đường Mỹ Phước - Tân Vạn được tổ chức thành 3 làn riêng biệt nhằm kéo giảm ùn ứ, tai nạn giao thông.

Ngày 12-11, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.

Theo đó, kể từ ngày 14-11, việc tổ chức phân làn đường trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ đến đường Võ Văn Kiệt, được điều chỉnh cụ thể như sau:

Làn đường 1 (sát dải phân cách giữa): tổ chức cho các loại xe ôtô lưu thông.

Làn đường 2: Tổ chức cho các loại xe ôtô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông.

Làn đường 3 (sát vỉa hè): Tổ chức cho các loại xe mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Kể từ ngày 14-11, đường Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ phân lại làn đường. Ảnh: Lê Ánh

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn từ lâu đã trở thành một trong những điểm nóng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người.

Trong năm 2025, liên tiếp các vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến đường này khiến nhiều người tử vong.

Hồi tháng 5, một vụ tai nạn giữa hai xe container và xe ben trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn. Đến tháng 10, một vụ tai nạn giao thông trên đường khiến một người phụ nữ tử vong. Mới đây nhất, ngày 8-11 tại giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.