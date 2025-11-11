Điều chỉnh phân làn trên tuyến Quốc lộ huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai 11/11/2025 20:27

(PLO)- Từ ngày 17-11, TP.HCM sẽ điều chỉnh phân làn trên Quốc lộ 51 để giảm thiểu ùn tắc, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Từ ngày 17-11, 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ tổ chức cho các xe ô tô lưu thông; làn đường thứ 3 được tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ lưu thông; làn đường bên phải ngoài cùng được tổ chức cho các xe 2,3 bánh, xe mô tô lưu thông.

Đồng thời, tuyến đường sẽ được lắp đặt dải phân cách mềm ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ (khoảng 50m).

Quốc lộ 51 qua khu vực Vũng Tàu cũ. Ảnh: Trùng Khánh

Tại khu vực giao lộ, Sở Xây dựng sẽ tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ tổ chức các loại xe ô tô đi thẳng; làn đường thứ 3 sẽ tổ chức cho các xe ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Sở Xây dựng lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.