Điều chỉnh phân làn trên tuyến Quốc lộ huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng Nai

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn đi qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Từ ngày 17-11, 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ tổ chức cho các xe ô tô lưu thông; làn đường thứ 3 được tổ chức cho các xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ lưu thông; làn đường bên phải ngoài cùng được tổ chức cho các xe 2,3 bánh, xe mô tô lưu thông.
Đồng thời, tuyến đường sẽ được lắp đặt dải phân cách mềm ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ (khoảng 50m).
Tại khu vực giao lộ, Sở Xây dựng sẽ tổ chức lắp đặt biển báo số R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng 2 làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường sẽ tổ chức các loại xe ô tô đi thẳng; làn đường thứ 3 sẽ tổ chức cho các xe ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.
Sở Xây dựng lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.
Quốc lộ 51 dài khoảng 64km với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với tỉnh Đồng Nai. Những năm gần đây, tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.