Ô tô chao đảo, tài xế sợ hãi khi qua 'ma trận ổ voi' trên quốc lộ 51
(PLO)- Chằng chịt những "ổ voi" trên quốc lộ 51 chẳng khác gì ma trận khiến các tài xế sợ hãi vì xe liên tục chao đảo, nghiêng lắc và có thể bị sập hố bất cứ lúc nào.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ vận chuyển hàng hóa và cung đường du lịch truyền thống.
Mặc dù đóng vai trò quan trọng nhưng những tháng gần đây nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện những "ổ voi" khiến tài xế đi qua đây ngao ngán, lo lắng vì có thể bị sập hố sâu bất kỳ lúc nào.