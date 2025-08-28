Ô tô chao đảo, tài xế sợ hãi khi qua 'ma trận ổ voi' trên quốc lộ 51 28/08/2025 14:01

(PLO)- Chằng chịt những "ổ voi" trên quốc lộ 51 chẳng khác gì ma trận khiến các tài xế sợ hãi vì xe liên tục chao đảo, nghiêng lắc và có thể bị sập hố bất cứ lúc nào.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ vận chuyển hàng hóa và cung đường du lịch truyền thống.

Quốc lộ 51 xuống cấp, hư hỏng nặng.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng nhưng những tháng gần đây nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện những "ổ voi" khiến tài xế đi qua đây ngao ngán, lo lắng vì có thể bị sập hố sâu bất kỳ lúc nào.

Những "ổ voi, ổ trâu" chiếm hết nửa làn đường trên quốc lộ 51 đoạn gần khu vực Sơn Tiên (phường Long Hưng).

Việc mặt đường quốc lộ 51 hư hỏng khiến giao thông khu vực luôn ùn tắc vì tài xế lái xe ô tô không dám mạo hiểm đi vào khu vực có hố sâu.

Dù cơ quan chức năng đã duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này nhưng sau cơn mưa lớn khi xe tải trọng lớn đi qua lại khiến nhiều đoạn đường hư hỏng, mưa nước ngập sâu.

Một tài xế xe tải chia sẻ: "Mỗi lần qua khu vực này tôi rất ám ảnh, sợ hãi vì đoạn đường quá xấu, xe chở nặng rung lắc, chao đảo và có thể bị sập hố bất kỳ lúc nào".

Tài xế lái những chiếc xe gầm thấp không dám liều mình đi qua khu vực "ổ voi" vì sợ bị sập hố sâu.

Những chiếc xe trọng tải lớn thường bị "vặn sườn" chao đảo khi gắng vượt qua ma trận này.