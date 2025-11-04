Doanh nghiệp xin nâng cấp Quốc lộ 51, Bộ Xây dựng nói gì? 04/11/2025 16:45

(PLO)- UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) về đề xuất dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 (giai đoạn 2).

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt, Quốc lộ 51 dài 64 km, có điểm đầu tại Quốc lộ 1 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối tại TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM), quy mô đường cấp I, sáu làn xe.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan có thẩm quyền; nhà đầu tư là liên danh IDICO - DIC - Thái Ninh; doanh nghiệp dự án là BVEC.

Dự án dài khoảng 73 km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô sáu làn xe, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2013, hiện đã kết thúc thu phí hoàn vốn.

Tuyến Quốc lộ 51 hiện không thu phí. Ảnh: K.LY

Trên cơ sở các quyết định của Bộ Tài chính về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện điều chuyển tài sản này.

Theo đó, đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km37+402 được chuyển giao cho UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác; đoạn từ Km37+402 đến Km73+600 được chuyển giao cho UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác.

Hiện nay, việc giao nhà đầu tư đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp, mở rộng đường đang khai thác theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đã được pháp luật cho phép.

Vì vậy, theo Bộ Xây dựng việc quyết định nội dung này thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai, theo quy định của pháp luật về PPP, pháp luật về đường bộ và các quy định có liên quan.