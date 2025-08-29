Đã xoá 'ma trận ổ voi' trên quốc lộ 51 sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh

Ngày 29-8, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã sửa chữa mặt đường quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Hưng), các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường huyết mạch này.
Đây là đoạn đường hư hỏng mà báo Pháp luật TP.HCM đã có phản ánh: "Ô tô chao đảo, tài xế sợ hãi khi qua 'ma trận ổ voi' trên quốc lộ 51".
Các công nhân đã thay lớp nhựa đường bị hư hỏng tại một số vị trí trên một làn dành cho xe ô tô (hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi cụm nút giao Cổng 11). Sau đó, đơn vị đã tiến hành thảm nhựa lại, đảm bảo mặt đường bằng phẳng và an toàn cho các phương tiện di chuyển.
Kể từ đầu tháng 7-2025, khi Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý tuyến đường này từ Cục Đường bộ Việt Nam, mặt đường tuyến quốc lộ 51 đã xuống cấp, đặc biệt tại các đoạn qua phường Long Hưng, phường Phước Tân và xã Long Thành. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài gần đây đã làm cho mặt đường tiếp tục hư hỏng nặng hơn.
Để giải quyết triệt để tình trạng này và đảm bảo an toàn giao thông lâu dài, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có kế hoạch sửa chữa toàn diện tuyến đường và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.