Đã xoá 'ma trận ổ voi' trên quốc lộ 51 sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh 29/08/2025 14:45

(PLO)- Đoạn đường "ma trận ổ voi" trên quốc lộ 51 đã được sửa chữa, thảm nhựa sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh.

Ngày 29-8, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã sửa chữa mặt đường quốc lộ 51 (đoạn qua phường Long Hưng), các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường trên tuyến đường huyết mạch này.

"Ma trận ổ voi", ổ trâu chiếm hết nửa làn đường trên quốc lộ 51 đoạn gần khu vực Sơn Tiên (phường Long Hưng). Ảnh: VH

Đây là đoạn đường hư hỏng mà báo Pháp luật TP.HCM đã có phản ánh: "Ô tô chao đảo, tài xế sợ hãi khi qua 'ma trận ổ voi' trên quốc lộ 51".

Khu vực ổ voi, ổ trâu đã được gấp rút sửa chữa. Ảnh: VH.

Các công nhân đã thay lớp nhựa đường bị hư hỏng tại một số vị trí trên một làn dành cho xe ô tô (hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi cụm nút giao Cổng 11). Sau đó, đơn vị đã tiến hành thảm nhựa lại, đảm bảo mặt đường bằng phẳng và an toàn cho các phương tiện di chuyển.

Kể từ đầu tháng 7-2025, khi Sở Xây dựng tiếp nhận quản lý tuyến đường này từ Cục Đường bộ Việt Nam, mặt đường tuyến quốc lộ 51 đã xuống cấp, đặc biệt tại các đoạn qua phường Long Hưng, phường Phước Tân và xã Long Thành. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài gần đây đã làm cho mặt đường tiếp tục hư hỏng nặng hơn.

Hiện việc sữa chữa đã xong, các phương tiện di chuyển bình thường. Ảnh: VH.

Để giải quyết triệt để tình trạng này và đảm bảo an toàn giao thông lâu dài, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có kế hoạch sửa chữa toàn diện tuyến đường và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.