Tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô trên quốc lộ 51 11/09/2025 16:23

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô xảy ra trên Quốc lộ 51, đoạn qua xã An Phước (tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều ngày 11-9 các phương tiện lưu thông hướng từ TP.HCM về Đồng Nai. Khi đi trên Quốc lộ 51, nhiều xe bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn kéo dài hơn 100m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VH

Tại hiện trường, xe bán tải bị lật nghiêng, một ôtô tông vào dải phân cách cứng rồi lao sang làn đường ngược lại và nhiều xe khách hư hỏng nặng, biến dạng nhiều chỗ gây cản trở giao thông qua khu vực.

Bước đầu, vụ việc chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, vụ tai nạn chiếm nhiều làn đường khiến giao thông ùn tắc kéo dài cả 2 hướng khoảng 5km.

Nhiều xe bị hư hỏng nặng. Ảnh: VH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và phối hợp phương tiện cứu hộ kéo xe gặp nạn ra khỏi khu vực.