1 hộ dân bàn giao mặt bằng ‘đường đắt nhất hành tinh’ ở Hà Nội trước giờ cưỡng chế 10/12/2025 15:23

(PLO)- 1 hộ dân tại phường Giảng Võ đã được cán bộ phường thuyết phục và đồng ý bàn giao mặt bằng ngay trước giờ cưỡng chế để thực hiện dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Sáng 10-12, cả 3 phường Giảng Võ, Ô Chợ Dừa và Láng (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với một số hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.



Bí thư Đảng uỷ phường Giảng Võ thuyết phục, vận động 1 hộ gia đình bàn giao mặt bằng ngay trước giờ cưỡng chế và được hộ dân này đồng thuận.

Ngay trước giờ cưỡng chế, ông Tống Học Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ cùng lãnh đạo và cán bộ phường đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích, vận động và được hộ gia đình tại số 17 ngõ 74 phố Thành Công đồng thuận bàn giao mặt bằng trước thời điểm tổ chức cưỡng chế.

Đại diện hộ gia đình tại số 17 ngõ 74 phố Thành Công đồng thuận ký bàn giao mặt bằng ngay trước giờ cưỡng chế. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Lãnh đạo phường Giảng Võ cho biết suốt thời gian qua, phường đã tập trung cao độ thực hiện cao điểm “20 ngày đêm” quyết tâm hoàn thành, bàn giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ bàn giao mặt bằng dự án trước ngày 15-12-2025.

Theo UBND phường Giảng Võ, địa bàn phường có 795 phương án GPMB để làm đường Vành đai 1. Tính đến sáng 10-12, phường đã hoàn thành 794 phương án. Đối với trường hợp còn lại, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục để đảm bảo đúng tiến độ được TP giao.

Lãnh đạo và cán bộ phường Giảng Võ trao đổi, vận động, thuyết phục hộ dân bàn giao mặt bằng trước giờ cưỡng chế. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tương tự, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng của phường Láng cũng tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Chính quyền phường Giảng Võ tiến hành cưỡng chế một hộ dân tại số 45 - Nguyễn Chí Thanh do hộ này không đồng ý bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ

UBND phường Láng cho biết tổng diện tích đất trên địa bàn phường Láng nằm trong chỉ giới GPMB dự án Vành đai 1 khoảng 30 nghìn m² đất. Tổng số phương án thu hồi đất trên toàn tuyến là 597 phương án. Số phương án đã bàn giao mặt bằng là 240. Số phương án chưa bàn giao mặt bằng là 357. Còn 57 phương án chưa ra được quyết định thu hồi và quyết định cưỡng chế.

Lực lượng chức năng phường Láng thu dọn đồ đạc để tiến hành cưỡng chế đối với một hộ dân trên đê La Thành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Để đảm bảo tiến độ GPMB theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội phải xong trước ngày 15-12, phường Láng kiến nghị UBND TP cho phép UBND phường được thực hiện quy trình rút gọn, ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định cưỡng chế cùng thời điểm. Từ ngày 10 đến 15-12-2025, UBND phường Láng sẽ lần lượt tiến hành cưỡng chế toàn bộ 357 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Một cửa hàng tạp hoá trên đê La Thành phải di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án đã treo biển thông báo chuyển địa điểm bán hàng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Còn tại phường Ô Chợ Dừa, chính quyền phường đã phê duyệt đủ 591/591 phương án, đã bố trí 292 căn hộ tái định cư cho hộ dân đủ điều kiện.

Lực lượng chức năng phường Láng căng dây cảnh bảo để tiến hành cưỡng chế đối với một số hộ dân không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đến ngày 10-12, phường còn 5/591 phương án có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa bàn giao mặt bằng. Hiện phường đang tập trung chỉ đạo, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, cam kết với Thành ủy, UBND TP sẽ bàn giao mặt bằng trước 15-12.