Hà Nội cưỡng chế giải phóng mặt bằng ở con đường đắt nhất hành tinh 05/11/2025 15:26

(PLO)- Chính quyền phường Ô Chợ Dừa đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động, tuyên truyền để người dân tự nguyện bàn giao đất, song các hộ vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường.

Sáng 5-11, UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, con đường được ví von là đắt nhất hành tinh do chi phí giải phóng mặt bằng cao.

Hai trường hợp bị cưỡng chế gồm số nhà 48 A, ngõ 371 La Thành, do ông N.H.L sử dụng và số nhà 20A, cùng khu, do ông Đ.V.T sử dụng.

Đây là hai hộ trong tổng số 591 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án trên địa bàn phường này.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế hộ dân tại số 20A, ngõ 371, La Thành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết trong suốt thời gian qua, chính quyền đã nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động, tuyên truyền để người dân tự nguyện bàn giao đất, song các hộ vẫn không đồng thuận với phương án bồi thường.

“Việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án. Phường đã áp dụng đầy đủ quy trình theo quy định, kiên trì vận động nhưng không đạt kết quả, nên buộc phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo tiến độ dự án theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội”, lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa thông tin.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đọc quyết định cưỡng chế đối với đất của HTX Nông nghiệp Hoàng Cầu (do ông N.H.L đang sử dụng) tại số 48A – khu HTX Nông nghiệp Hoàng Cầu, ngõ 371 La Thành, diện tích 28,2m². Ảnh: TRỌNG PHÚ

Vị này cũng khẳng định, quá trình cưỡng chế được thực hiện công khai, có sự giám sát của các cơ quan chức năng, với sự phối hợp của lực lượng công an, dân phòng, y tế, điện lực và cấp nước. Các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và phòng cháy chữa cháy được triển khai nghiêm ngặt, không để xảy ra sự cố.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng từ ngân sách TP Hà Nội. Đoạn đường này được ví von là đắt nhất hành tinh do chi phí trung bình cho mỗi mét dài của tuyến đường này lên tới khoảng 3,5 tỉ đồng.

Máy xúc tiến hành phá dỡ công trình số 48A, ngõ 371 La Thành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tuyến đường nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực trung tâm, giảm tải cho các trục đường La Thành – Láng – Giảng Võ. Dự án được phê duyệt từ năm 2017 nhưng nhiều năm chậm tiến độ, chủ yếu do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, phường Ô Chợ Dừa đã bàn giao 344 phương án (trong số 591 phương án), đạt 56,8% khối lượng, trong đó 168 trường hợp được bàn giao kể từ ngày 1-7-2025.

UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phải huy động máy xúc và rất nhiều nhân lực để tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với hai hộ dân vào sáng ngày 5-11. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Về bố trí tái định cư, UBND TP Hà Nội đã quyết định bán 292 căn hộ cho 213 hộ dân thuộc diện thu hồi đất, tại hai khu: 30T1 – 30T2 Nam Trung Yên (153 căn) và CT2 – CT3, khu chung cư X2 Đại Kim (139 căn).

Lực lượng chức năng ghi lại hình ảnh cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) qua địa bàn phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Các trường hợp đủ điều kiện mua nhà tái định cư hoặc nhà ở xã hội còn lại đang được phường phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Hiện, phường Ô Chợ Dừa đang triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng đợt 3 đối với các hộ dân còn lại, trong đó có 45 hộ tại khu ki-ốt ngõ 217 La Thành và 133 hộ vướng mắc về thừa kế, hồ sơ pháp lý.