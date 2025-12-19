Khởi động dự án thép và điện gió quy mô lớn tại Hà Tĩnh 19/12/2025 15:08

(PLO)- Tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khởi công, khởi động nhiều dự án, trong đó có 4 dự án lớn của Tập đoàn Vingroup tại Khu Công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Sáng 19-12, nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, thông xe kỹ thuật, khởi công các dự án, công trình chào mừng 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khởi động, khởi công loạt dự án quan trọng.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.

Trong đó, lễ khởi động chung 4 dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, với tổng vốn hơn 127.000 tỉ đồng, gồm: Nhà máy sản xuất thép VinMetal (giai đoạn 1 công suất 4–6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn đạt 20 triệu tấn/năm); Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (công suất 498 MW, sản lượng điện dự kiến 1.322,4 GWh/năm); Nhà máy điện gió Kỳ Anh (công suất 400 MW, dự kiến cung cấp 1.053,3 GWh/năm); và Khu đô thị phường Sông Trí (diện tích 84,12 ha).

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc Công ty VinMetal phát biểu tại lễ khởi động.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Phạm Nhật Quân Anh – Tổng Giám đốc VinMetal, thay mặt Tập đoàn Vingroup cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở, ngành, địa phương đã đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng kế hoạch. Tập đoàn cam kết huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và yêu cầu bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự Khởi động nhà máy thép VinMetal và 2 dự án nhà máy điện gió và và Khu đô thị phường Sông Trí tại Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, thời gian qua, Tập đoàn Vingroup và các nhà đầu tư chiến lược đã triển khai nhiều dự án lớn, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Việc khởi động các dự án lần này là dấu mốc quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo tiền đề đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục hỗ trợ tối đa về thủ tục, hạ tầng, nguồn nhân lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực dự án.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại sự kiện.

Dịp này, Hà Tĩnh cũng khởi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh và Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành – giai đoạn 1. Bảo tàng Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích gần 2,3 ha, tổng vốn đầu tư 305 tỷ đồng, gồm tòa nhà 4 tầng với tổng diện tích sàn gần 13.000 m², là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Đại biểu bấm nút khởi động các dự án của Tập đoàn Vingroup đầu tư tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành – giai đoạn 1 có quy mô 45,5 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 550 tỉ đồng, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực.