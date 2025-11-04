Phú Thọ đặt mục tiêu thành 'cứ điểm' của các tập đoàn công nghệ, bán dẫn và ô tô điện 04/11/2025 09:43

Ngày 3-11, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế chiến lược đến đầu tư và Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Trần Duy Đông chủ trì hội nghị. Ảnh: phutho.gov.vn

Đặt mục tiêu có KPI rõ ràng

Về Đề án thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế chiến lược đến đầu tư, Phú Thọ xác định quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, có tác động lan tỏa ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ chất lượng cao. Trong đó, thu hút đầu tư tập trung vào các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu.

Mục tiêu đến năm 2030, thu hút từ 5 đến 7 tập đoàn đầu tư chuỗi công nghệ cao, bán dẫn, ô tô điện; hình thành 2 - 3 khu công nghiệp công nghệ cao chuẩn quốc tế; xây dựng 1 - 2 trung tâm logistics cấp vùng; nâng tỷ lệ doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng lên trên 50%.

Với dự thảo đề cương Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, Phú Thọ xác định việc cải thiện môi trường đầu tư nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là một trong những khâu đột phá của nền kinh tế.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo các dự thảo đề án tại hội nghị. Ảnh: phutho.gov.vn

Qua đó đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sự chuyển biến về chất trong công tác cải cách hành chính.

Chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu đến năm 2030 nâng vị trí xếp hạng PCI của tỉnh từ mức trung bình trở lên, vào nhóm tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Phú Thọ đang đứng trước cơ hội vàng

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Phú Thọ đang đứng trước cơ hội vàng để thu hút đầu tư chiến lược, định hình tương lai kinh tế. Để cụ thể hóa cơ hội này đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh.

Với hai dự thảo đề án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cơ bản đồng tình với các chính sách đặc thù hỗ trợ thu hút nhà đầu tư chiến lược. Cùng với đó, lưu ý cần bổ sung thêm cơ chế chính sách trong hoạt động xúc tiến đầu tư để tiếp cận, mời gọi, thu hút nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh.

Trong đó, cần tập trung xây dựng danh mục, điều chỉnh quy hoạch phù hợp; ban hành cơ chế chính sách đặc thù liên quan đến thủ tục đất đai, thuế, hải quan, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hạ tầng…

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị. Ảnh: phutho.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nội vụ kịp thời tham mưu UBND tỉnh có cơ chế kết nối với nhà đầu tư trong đào tạo, tuyển dụng lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Đồng thời, rà soát, nắm chắc và dự báo nhu cầu sử dụng lao động cũng như khả năng cung ứng nguồn nhân lực của tỉnh; kịp thời kết nối, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ đến tận chân hàng rào các khu công nghiệp.

Đối với dự thảo đề cương Đề án cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông lưu ý cần phải xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh.