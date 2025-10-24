Người dân Phú Thọ bịn rịn chia tay bộ đội đảm bảo giao thông tại bến Phong Châu 24/10/2025 14:05

(PLO)- Sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại bến Phong Châu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 trở về đơn vị, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Phú Thọ.

Sáng 24-10, tại bến Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm người dân, học sinh đã đến khu vực đóng quân của Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng) để chào tạm biệt, gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trước khi họ lên xe trở về đơn vị.

Video: Người dân Phú Thọ bịn rịn chia tay Lữ đoàn Công binh 249

Thông tin với PLO, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Công binh cho biết, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại bến Phong Châu, hôm nay Lữ đoàn 249 tổ chức mệnh lệnh hành quân trở về đơn vị tại Ba Vì (Hà Nội).

Trong tiết trời se lạnh, hàng trăm người dân, học sinh đã có mặt tại khu vực đóng quân của Lữ đoàn để gửi lời cảm ơn, chia sẻ và tri ân những người lính Công binh đã không quản ngày đêm hỗ trợ họ lúc khó khăn.

Anh Nguyễn Duy Phòng, người dân ở Tam Nông nói: "Chúng tôi xin tri ân các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249. Trong suốt năm qua, các chiến sĩ ở cùng chúng tôi, giúp đỡ việc đi lại, làm đường và ổn định cuộc sống. Giờ phải chia tay, xin chúc các chiến sĩ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội cụ Hồ".

Dọc hai bên đường, nhiều người dân đã có mặt từ sớm, tay cầm những bó hoa tươi, những lá cờ nhỏ để tiễn bộ đội. Tiếng loa, tiếng nói cười xen lẫn tiếng nghẹn ngào khiến buổi chia tay vừa rộn rã vừa bùi ngùi.

Người dân Phú Thọ chào tạm biệt các chiến sĩ bộ đội trước khi về đơn vị. Ảnh: PV

Các cán bộ, chiến sĩ vẫn trong quân phục chỉnh tề, bắt tay người dân, những cái ôm thật chặt, những cái đập tay thân tình như lời tri ân không nói hết. Khi những chiếc xe lăn bánh trở về đơn vị, tiếng hô “Cảm ơn bộ đội!” vang lên khắp nơi.

Tháng 9-2024, khi cầu Phong Châu gặp sự cố do ảnh hưởng bão lũ, Binh chủng Công binh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 triển khai cầu phao tạm, đưa vào hoạt động từ cuối tháng 9-2024, nối mạch giao thông trọng điểm.

Trong gần một năm vận hành, cầu phao Phong Châu trở thành mạch nối giữa hai bờ sông Hồng, phục vụ bình quân mỗi ngày khoảng 14.000 đến 15.000 lượt người và phương tiện, tổng cộng hơn 5 triệu lượt qua lại an toàn. Dù điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp, lực lượng công binh vẫn túc trực 24/24, linh hoạt chuyển đổi giữa cầu phao và phà quân sự khi cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Không chỉ vậy, Lữ đoàn còn tiến hành gia cố hai bên bến Phong Châu đảm bảo vững chắc, thi công tuyến đường quân dân bên sông Hồng giúp người dân có đường mới, hoàn thiện hạ tầng trong khu vực.

Sự có mặt của Lữ đoàn Công binh 249 không chỉ giúp khôi phục tuyến giao thông trọng yếu, bảo đảm việc đi lại, học tập và giao thương của nhân dân hai bên sông, mà còn thể hiện rõ tinh thần “bộ đội Cụ Hồ”, tình quân dân gắn bó sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin, hình ảnh đẹp về người lính công binh trong lòng người dân Đất Tổ.

Với những thành tích xuất sắc đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức biểu dương và khen thưởng Lữ đoàn 249 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao đảm bảo giao thông khu vực cầu Phong Châu.

Một số hình ảnh tại buổi chia tay: