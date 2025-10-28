Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê hữu sông Thao 28/10/2025 10:53

(PLO)- UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ đê hữu sông Thao đoạn qua xã Hiền Quan và xã Tam Nông.

Theo Quyết định công bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh Phú Thọ, đoạn đê hữu sông Thao tại xã Hiền Quan đang sạt lở với chiều dài khoảng 1,3 km, cao từ 5-7 m. Một số điểm sạt lở đã tiến sát công trình phụ, tường rào của nhà dân và khu vực di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Vực Long, đình Vực Trường.

Tại sân chùa Vực Long đã xuất hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở cao, uy hiếp trực tiếp hơn 50 hộ dân, đồng thời ảnh hưởng đến tuyến đê hữu sông Thao - vốn là đường tỉnh 315 và hai tuyến kè lân cận.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở bờ sông Thao đoạn qua xã Tam Nông. Ảnh: PV

Tại xã Tam Nông, tình hình còn diễn biến phức tạp hơn. Đoạn bờ sông từ km71+300 đến km72+300 dài khoảng 1 km đã sạt lở sâu từ 8-10 m, cuốn trôi nhiều diện tích đất nông nghiệp.

Sạt lở đe dọa trực tiếp đến khu dân cư số 9, 10 với hơn 500 hộ sinh sống ngoài đê, khu di tích lịch sử, đài tưởng niệm liệt sĩ làng Hữu Hà và nhà văn hóa cộng đồng. Vị trí sạt lở gần nhất chỉ cách nhà văn hóa khu 9 khoảng 10 m.

Nguyên nhân được xác định là do ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn trong năm 2025, đặc biệt là bão số 5 (Kajiki) và bão số 10 (Bualoi). Lưu lượng nước lớn từ thượng nguồn kết hợp dòng chảy xiết áp sát bờ hữu khiến lòng sông bị xói sâu. Việc xuất hiện các bãi bồi giữa sông và phía bờ tả khiến dòng chủ lưu chuyển hướng, áp lực nước dồn vào phía bờ hữu, làm tình trạng sạt lở diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn.

Trước tình huống nguy cấp này, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương và ngành chức năng triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Các xã Hiền Quan và Tam Nông phải khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở; chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết; cử lực lượng thường trực theo dõi, cập nhật diễn biến để báo cáo kịp thời...

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu huy động mọi nguồn lực xử lý khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, các công trình hạ tầng và di tích lịch sử, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự.