TP.HCM sẽ còn nhiều đợt mù khô, ít nắng: Nguyên nhân vì sao? 13/12/2025 12:31

(PLO)- Nguyên nhân có mù khô ở TP.HCM là vì rãnh áp thấp qua Nam Bộ khiến trời nhiều mây, độ ẩm cao, nắng yếu.

Ghi nhận sáng 13-12, không khí ở TP.HCM có mù khô, đến hơn 10 giờ sáng nhiều nơi vẫn không có nắng. Điều này khiến người dân TP.HCM lo lắng vì cho rằng nguyên nhân do ô nhiễm không khí.

Lý giải nguyên nhân bầu trời âm u, ít nắng, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết nguyên nhân có mù ở TP.HCM là do hiện tại có rãnh áp thấp qua Nam Bộ, hiện tượng này gây nhiều mây, độ ẩm cao, nắng yếu.

Đến hơn 11 giờ trưa ngày 13-12, nhiều nơi ở TP.HCM nắng rất yếu, có nơi không có nắng, trời mù. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, không khí lạnh cũng khuếch tán đến miền Nam, điều này làm cho không khí có lớp mù, trời âm u.

"Do không khí lạnh có cường độ mạnh, khuếch tán sâu xuống phía Nam, không khí lạnh trượt trên nền nhiệt cao của Nam Bộ tạo ra sự đối nghịch nền nhiệt trong lớp khí quyển bề mặt, khí quyển bị bất ổn định, xáo trộn sẽ tạo nên nhiều mây tầng thấp.

Đồng thời vẫn đang tồn tại rãnh áp thấp có trục 4-7 độ Bắc, trên rãnh này là nơi hội tụ ẩm cũng tạo nên nhiều mây, trời mù mịt vào sáng nay.

Các yếu tố thời tiết trên thông thường sẽ kéo dài trong 1-2 ngày. Sau đó, Nam Bộ nằm trong trường áp cao hoàn toàn thì thời tiết lại ít mây, hoặc mây tầng cao, bầu trời sẽ hết mù, những đợt không khí lạnh sau đó mới lặp lại gần tương tự" - ông Quyết nói.

Dự báo thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ vào buổi chiều và tối ngày 13-12 có mưa rào và dông, tập trung ở khu vực khu vực vùng ven biển phía Đông. Nhiệt độ trong ngày thay đổi ít so với 24 giờ trước.

Trong hai đến ba ngày tới, tại các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM chịu ảnh hưởng rìa phía Nam khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh về phía Nam.

Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ hoạt động với cường độ mạnh.

Theo đó, trong hai đến ba ngày tới, ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng. Mưa nhỏ xảy ra vào chiều tối và đêm.