Dự báo thời tiết ngày 13-12: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ mưa giông cục bộ 13/12/2025 05:30

(PLO)- Dự báo thời tiết Bắc Bộ bước vào đợt rét sâu kèm mưa rải rác, đêm có nơi mưa vừa đến mưa to và giông, vùng núi khả năng rét đậm. Trong khi đó, Nam Bộ xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, nguy cơ kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 13-12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm 13-12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Bắc Trung Bộ từ đêm 13-12 đến sáng 14-12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; sau có mưa vài nơi. Từ khoảng đêm 16 đến 18-12 có mưa rải rác.

Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.