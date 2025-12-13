Dự báo thời tiết ngày 13-12: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ mưa giông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 13-12, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng đêm 13-12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Bắc Trung Bộ từ đêm 13-12 đến sáng 14-12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; sau có mưa vài nơi. Từ khoảng đêm 16 đến 18-12 có mưa rải rác.
Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.